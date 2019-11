Unter den Körben gefordert: Dragons-Neuzugang Enuoma Ebinum (graues Trikot). Foto: Rolf Kamper

Quakenbrück. Wenn die Artland Dragons am Sonntag um 16 Uhr bei den Rostock Seawolves antreten, treffen zwei Teams aufeinander, die sich den Saisonstart in der ProA sicher anders vorgestellt haben. Beide Basketballeteams haben erst ein Spiel gewonnen und sechs verloren. Ob die Dragons an der Ostsee ihre Negativserie beenden, ist fraglich, denn die personelle Situation ist weiterhin äußerst bescheiden.