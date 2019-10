Noch fraglich ist der Einsatz von Dragons-Center Robert Oehle im Spiel gegen Karlsruhe. Foto: Rolf Kamper

Quakenbrück. Die Bedeutung der Partie der Artland Dragons gegen die PS Karlsruhe Lions am Donnerstag (19.30 Uhr) ist unübersehbar. Beide Mannschaften sind nicht gut in die Saison in der ProA gekommen, die Quakenbrücker Basketballer haben erst ein Spiel gewonnen, die Karlsruher immerhin zwei. Ein Pflichtsieg also für die Drachen, könnte man meinen. Wenn da nicht die weiter überaus angespannte Personalsituation wäre.