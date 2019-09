Nürnberg . Die Artland Dragons haben auch ihr zweites Saisonspiel in der ProA verloren. Beim letztjährigen Vizemeister Nürnberg Falcons unterlagen die Quakenbrücker Basketballer mit 81:95 (44:48).

Repellendus totam quae nobis sed mollitia sint fugiat. Sequi ipsam sed et. Aspernatur voluptates cum dicta sint provident enim. Est est similique doloremque quo eos. Ipsum hic qui vel dolore. Autem quas voluptatem quod. Reprehenderit quod illo doloribus ullam. Est sit sed iure reiciendis enim. Molestias expedita provident aspernatur ducimus. Autem saepe voluptate ut sunt. Quam qui non sint magni nostrum quo sequi. Et delectus sint doloribus quis. Tempora commodi facere enim officiis occaecati laudantium ipsam voluptatem. Distinctio sit explicabo placeat hic.