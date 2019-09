Erster Ansprechtpartner der Dragons-Trainer war in dieser Woche der ehemalige Nürnberger Robert Oehle. Foto: Rolf Kamper

Quakenbrück. Spielt er oder spielt er nicht? Das ist die große Frage, die die Artland Dragons auf ihrem Weg zum ersten Auswärtsspiel der Saison in der ProA begleitet. Am Samstag (19.30 Uhr) treten die Quakenbrücker Basketballer bei den Nürnberg Falcons an. Neuzugang Malik Dunbar saß auf jeden Fall schon einmal mit im Bus auf dem Weg nach Franken.