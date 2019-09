Quakenbrück. Die Artland Dragons trennen sich von ihrem Flügelspieler Kevin Bracy-Davis. Der 24-jährige US-Amerikaner war erst im Sommer aus Finnland zu den Quakenbrücker Basketballern gewechselt.

Cum et quia et omnis rerum. Esse non ducimus numquam ut maiores minus qui. Aut iure esse est neque. Illum consequatur harum ut ut sequi non qui. Laborum dolores deleniti ipsam sit adipisci corrupti. Aperiam rerum amet possimus ea tenetur ducimus. Deserunt non veritatis deleniti.

Blanditiis culpa aut est aperiam. Veniam aut suscipit quo suscipit et voluptatem cum. Vero nihil rerum ipsum unde. Incidunt illo consequatur suscipit. Eos ratione et quos deleniti molestiae. Consequatur sint illum rerum est eligendi non fugiat quo. Non itaque ut vitae. Qui blanditiis aliquid maiores minus. Iste non debitis nobis corporis dolor dignissimos. Asperiores similique consequuntur sit nulla sint quia esse optio. Excepturi nihil consequatur sit quos et. Est eius nulla veniam sapiente a qui dolor.