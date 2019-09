Kann mit allen Spielern testen: Dragons-Coach Florian Hartenstein (Mitte). Foto: Kamper

Quakenbrück. Die Saison der Artland Dragons beginnt zwar erst am Freitag, 20. September, mit dem Heimspiel gegen die Tigers Tübingen. Eröffnet wird die Spielzeit der Quakenbrücker Basketballer aber bereits am Mittwoch (11. September, 19.30 Uhr), wenn im letzten Testspiel Liga-Konkurrent Eisbären Bremerhaven zu Gast in der Artland Arena ist.