Quakenbrück. Der Kader der Artland Dragons ist komplett. Der letzte Neuzugang der Quakenbrücker Basketballer ist Flügelspieler Kevin Bracy-Davis. Damit gehen die Drachen mit einem eingespielten Team und lediglich zwei Neuzugängen in ihre zweite Saison in der ProA.

