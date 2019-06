Quakenbrück. Der Kapitän bleibt den Artland Dragons erhalten. Pierre Bland hat seinen Vertrag bei den Quakenbrücker Basketballern verlängert und geht damit bereits in seine dritte Saison.

Der Aufbauspieler soll auch im neuen Kader von Trainer Florian Hartenstein ein wesentlicher Baustein sein. „Er soll unser Spiel auch weiterhin lenken und ist darüber hinaus auch abseits des Feldes ein echter Leader“, betont der Coach. Neben seinem guten Auge und Spielverständnis soll Bland künftig auch seine Qualitäten als Werfer vermehrt unter Beweis stellen.

Fünftbester Assistgeber der Liga

In der vergangenen Saison stand der 26-Jährige US-Amerikaner in allen 30 Saisonspielen auf dem Parkett und erzielte im Schnitt 12,9 Punkte. Neben 4,6 Rebounds gab Bland durchschnittlich sechs Assists, was den fünftbesten Wert der Liga bedeutete. Für den Aufbauspieler sind die Dragons erst die zweite Station in Deutschland. Zuvor spielte er drei Jahre für ProB-Ligist LOK Bernau.

Zehnter Spieler im Kader

Bland ist damit bereits der zehnte Spieler im Kader der Dragons für die kommende Saison. Außerdem dabei sind Chase Griffin, Paul Albrecht, Danielius Lavrinovicius, Jonathan Malu, Jannes Hundt, Jonas Herold, Thorben Döding und Neuzugang Robert Oehle. Nun fehlen noch weitere US-Profis, die vermutlich auf den Flügelpositionen eingesetzt werden.