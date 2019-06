Quakenbrück. Die Artland Dragons und Radii Caisin gehen künftig getrennte Wege. Der Nachwuchsspieler wird sich dem Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg anschließen.

Die Artland Dragons und Radii Caisin gehen künftig getrennte Wege. Der Nachwuchsspieler wird sich dem Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg anschließen. In den vergangenen Jahren hatte Caisin in den verschiedenen Jugendmannschaften der Young Rasta Dragons gespielt. Nach dem Wechsel der Stammvereine von Vechta zu den Dragons war er außerdem in der vergangenen Saison in der ProA in 15 Spielen durchschnittlich sieben Minuten zum Einsatz gekommen. „Wir hätten Radii gerne hier weiterentwickelt, aber er hat sich eben anders entschieden“, sagt Trainer Florian Hartenstein.