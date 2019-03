Quakenbrück. Was für ein Spiel! Die Artland Dragons haben trotz der Ausfälle beider Center die Tigers Tübingen mit 98:94 (36:52) besiegt. Mit einer tollen kämpferischen Leistung drehten sie die Partie in der zweiten Halbzeit. Die letzten Minuten verfolgten die 2617 Zuschauer in der Artland Arena im Stehen.

Schon vor der Partie hatte sich angedeutet, dass die Aufgabe für die Dragons an diesem Abend eine schwere sein würde. Ohne ihre beiden Center gingen die Quakenbrücker in die Partie gegen die Tigers. Demetris Morant schaute in Straßenkleidung zu, wie sich seine Teamkollegen aufwärmten, Jonathan Malu lfehlte wegen einer schweren Grippe.

Die Dragons versuchten zu Beginn dennoch gegen zu halten. Vor allem Chase Griffin ging voran. Der Routinier erzielte die ersten acht Punkte für sein Team, das bis zur Mitte des ersten Viertels die Partie ausgeglichen gestalten konnte (16:16). Danach allerdings drehten bei den Tigers vor allem Reed Timmer und Tyler Laser auf. Die beiden Aufbauspieler nutzen die Räume, die ihnen die Dragons in der Defensive gaben und versenkten ihre Chancen hochprozentig.Auch, wenn nach einem Dreier von Brian Oliver Tübingen nach dem ersten Viertel nur mit 29:25 führte - im Anschluss zogen die Tigers erst einmal davon.

17 Punkte Rückstand

Nach einem Dunk von Enosch Wolf (2,15 Meter) betrug der Rückstand der Quakenbrücker 13 Punkte und er wuchs bis auf 17 Punkte an (28:45). Zur Halbzeit die Dragons 36.52 zurück. Es lag vor allem an den besseren Wurfquoten der Tigers, die aus dem Feld 61 Prozent (Dragons 40) trafen und vor der Freiwurflinie neun von elf Versuchen versenkten.

Die Mannschaft von Florian Hartenstein kam gut aus der Kabine zurück. Nach einem Dreier von Jannes Hundt war die Differenz zwischen den Punkten beider Teams erstmals wieder einstellig (49:58). Und die Drachen arbeiteten sich weiter heran. Erst spazierte Pierre Bland durch die Zone der Tigers und schloss ab, danach gab er einen Assist auf Danielius Lavrinovicius. Der traf kurz darauf noch einen Dreier zum 56:62.

Albrecht verkürzt per Dreier

Als zwei Minuten vor dem Ende des dritten Viertels Paul Albrecht per Dreier zum 64:68 verkürzte, wurde es richtig laut in der Artland Arena. Vor dem Schlussabschnitt lagen die Drachen 66:73 zurück. Dieses eröffnete Griffin, der insgesamt 27 Punkte erzielte und damit Topscorer der Partie wurde, mit einem erfolgreichen Dreier. Die Dragons kämpften, doch das Trio Laser, Timmer und Wolf konnten sie weiter nur schwer kontrollieren. Bis zur Mitte des letzten Viertels hatte Tübingen so den Abstand wieder zweistellig ausgebaut (87:75).

Noch ein letztes Mal bäumten sich die Dragons auf. Erst zog Thorben Döding zum Korb, punktete und bekam einen Freiwurf. Diesen vergab der Aufbauspieler zwar, doch Lavrinovicius holte den Rebound und gab den Ball zu Griffin, der mit einem Dreipunktspiel und kurz darauf einem weiteren Dreier knapp drei Minuten vor dem Ende die Drachen auf 85:89 heranbrachte.

Die Fans stehen auf

Die letzten Minuten der Partie verfolgten die Zuschauer in der Artland Arena im Stehen. 55 Sekunden vor dem Ende versenkte Timmer zwei Freiwürfe für die Tigers zum 94:90, doch Lavrinovicius und Hundt drehten mit zwei Dreiern die Partie. Dazu verteidigten die Dragons hoch konzentriert. Wenige Sekunden vor dem Ende schaffte es Tübingen so nicht einen Einwurf innerhalb der vorgeschriebenen 5 Sekunden ins Feld zu bringen. Die Fans in der Arena feierten die Mannschaft mit "Dragons, Dragons"-Rufen. Lavrinovicius stellte den Sieg mit zwei verwandelten Freiwürfen sicher.

Durch den Erfolg haben sich die Dragons ihre minimale Playoff-Chance weiter erhalten. Vor allem haben sie aber sich und die Fans belohnt. Am kommenden Wochenende steht die Auswärtspartie in Baunach an.

















