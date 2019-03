Quakenbrück. Der Druck ist weg, der Klassenerhalt in der ProA ist seit wenigen Tagen sicher. Doch dafür zwickt es an anderer Stelle bei den Artland Dragons vor dem Heimspiel gegen die Tigers Tübingen. Der Zweitligist aus Quakenbrück hat ein Problem größentechnischer Art.

„Johnny fällt sicher aus, bei Meech müssen wir noch schauen, ob es wenigstens für ein paar Minuten geht“, sagt Dragons-Trainer Florian Hartenstein. Ausgerechnet beide Center fallen am Samstag (19.30 Uhr) also aus. Jonathan Malu hat die Grippe so stark gepackt, dass er sogar für ein paar Tage ins Krankenhaus musste. Demetris Morant zog sich in Hamburg eine Leistenzerrung zu und hat bis Freitag an keinem Training teilgenommen.

„Und das ausgerechnet gegen Tübingen“, sagt Hartenstein. Fünf Spieler im Kader der Tigers sind über zwei Meter groß – drei davon sogar deutlich. Enosch Wolf misst stolte 2,15 Meter, dazu kommen Robert Nortmann (2,07) und Robertas Grabauskas (2,08). Bei den Dragons knacken noch Paul Albercht, Danielius Lavrinovicius (beide 2,05) und Brian Oliver (2,01) knapp die magische Marke.

„Wir müssen schauen, wie wir das ausgleichen. Es müssen einige auf neuen Positionen spielen“, sagt Hartenstein und sieht auch das Positive: „So ergeben sich wieder Räume für andere.“ Dazu hofft er auf ein Phänomen, was im Sport oft in solchen Situationen eintritt: „Nach dem Klassenerhalt können wir befreit aufspielen. Tübingen hat mehr Druck“, sagt er.

Die Tigers stehen mit 26 Punkten auf Rang zehn der Tabelle, wollen nach einem schlechten Saisonstart aber noch unbedingt die Playoffs schaffen. Für die Dragons sind diese nur noch rechnerisch erreichbar. Der Tabellenachte Hagen hat drei Siege mehr. Quakenbrück müsste also alle Spiele gewinnen, Hagen dürfte höchstens noch einmal siegreich sein, denn der direkte Vergleich liegt bei den Drachen.

„Das ist unwahrscheinlich“, sagt Hartenstein. Dennoch fordert er von seinem Team volle Konzentration in den letzten Partien: „Wir wollen die Saison gut zu Ende bringen. Das sind wir unseren Fans schuldig.“