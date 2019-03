Hamburg. Die Artland Dragons haben beim 76:89 in Hamburg die zweite Niederlage an einem Wochenende kassiert, ein Leistungsträger verletzte sich zudem. Doch es gab auch gute Nachrichten für die Quakenbrücker Basketballer. Wichtig mit Blick auf die nächste Saison, für die die Weichen jetzt gestellt werden können.

Hamburg Normalerweise sind Trainer nach Niederlagen äußerst schlecht gelaunt. Florian Hartenstein ist da keine Ausnahme. In Hamburg aber huschte ihm kurz nach dem Spiel ein kleines Lächeln über das Gesicht, das nicht gequält war, sondern aus dem Herzen kam.

„Dragons, Dragons“, schallte es aus dem Fanblock. Während es am Freitag noch ein paar Unmutsbekundungen nach der Niederlage gegen Heidelberg gegeben hatte, honorierten die etwa 50 mitgereisten Fans den Kampfgeist der Mannschaft. „Das freut mich sehr“, sagte Hartenstein später zur Reaktion des Anhangs und führte aus: „Ich bin heute zwar nicht zufrieden, aber auch mir hat gefallen, wie wir bei einem der stärksten Teams der Liga aufgetreten sind. Hamburg will aufsteigen, hat einen großen Etat und ist heimstark.“

Herold: Der Klassenerhalt ist wichtig

Nach dem Spiel feierten die Towers den sicheren Einzug in die Playoffs. Die Dragons dagegen haben trotz der zwei Pleiten seit dem Wochenende den Klassenerhalt sicher. „Das ist gut“, sagt Jonas Herold, „das war ja auch unser Ziel in dieser Saison.“

Der junge Deutsche, der vier Rebounds und viel Einsatz zeigte, war einer der Gründe, warum die Fans die Mannschaft mit Applaus bedachten. Nach einem schlechten ersten Viertel kämpften sich die Drachen mit einem starken zweiten Viertel zurück, lagen zur Pause sogar vorn (42:40). „Wir haben defensiv fokussierter gearbeitet, und wir konnten Beau Beech und Andrew Barham in Foulprobleme bringen. Das waren unsere Ziele.“

Leistenprobleme bei Morant

Auch wenn die Towers mit einem 10:0-Lauf wieder vorbeizogen, die Dragons blieben lange dran. Im vierten Viertel verloren sie dann erst Center Demetris Morant (Leistenverletzung), Pierre Bland (5. Foul) und am Ende das Spiel – „etwas zu hoch“, wie Herold betonte.

Die Kräfte schwanden nach dem zweiten Spiel in Folge gegen ein Team von der Spitze der Tabelle der ProA. Vermutlich werden sie sich diese Saison nicht mehr mit einem von ihnen messen. Auch wenn Herold sagt: „Solange es eine Chance gibt, in die Playoffs einzuziehen, schreiben wir sie nicht ab.“ Bei vier verbleibenden Spielen haben die Quakenbrücker aktuell drei Niederlagen mehr auf dem Konto als der Tabellenachte Hagen – den direkten Vergleich aber gewonnen.

Anzeige Anzeige

„Mathematisch ist das natürlich noch möglich“, sagt Chase Griffin, „aber so oder so ist es für uns wichtig, die Saison gut zu Ende zu spielen. Nächste Saison wollen wir angreifen, und wir können jetzt den Grundstein dafür legen. Wir müssen weiter an uns arbeiten und uns dann noch punktuell gut verstärken, dann können wir das erreichen.“

Lob von Ex-Drache Zazai

Das sieht auch Hartenstein so. „Für mich ist es wichtig, dass wir jedes Spiel kämpferisch so auftreten wie heute“, sagt er, „dass wir den eingeschlagenen Weg weitergehen.“ Den fasst ein Ex-Drache nach dem Spiel so zusammen: „Ich beobachte intensiv, wie sich die jungen deutschen Spieler auf dem Markt entwickeln. Und bei den Dragons ist das sehr gut“, sagte Achmadschah Zazai, „Flo ist für mich einer der besten Trainer dieser Liga, weil er den jungen Spielern eine Chance gibt und sie besser macht. Das ist wichtig für den Basketball.“

Der Gelobte freute sich über die Meinung seines ehemaligen Mitspielers. Doch er weiß auch, die Entscheidung, ob er weitermachen darf, treffen andere, die Gesellschafter. „Natürlich würde ich gerne weitermachen“, sagt Hartenstein, „aber das liegt nicht allein in meiner Hand.“ Mit dem Klassenerhalt haben die Dragons jedoch den Weg geebnet, dass die Planungen für die Zukunft beginnen können.