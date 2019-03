Hamburg. Die Artland Dragons haben auch die zweite Partie des Wochenendes verloren. Nach der Niederlage gegen Heidelberg, unterlagen die Quakenbrücker Basketballer in Hamburg mit 76:89 (42:40). Ein starkes Viertel war zu wenig. Und die Playoffs in der ProA sind nun kaum mehr zu realisieren. Der Klassenerhalt ist dagegen sicher.

Die Gastgeber kamen deutlich besser in die Partie als die Dragons und führten schnell mit 5:0 Punkten. Nach zwei Minuten sorgte Demetris Morant für die ersten Punkte der Quakenbrücker, doch Hamburg zog weiter davon. Mit 14:6 lag die Mannschaft von Trainer Mike Taylor in der zum zehnten Mal in Folge ausverkauften Arena in Wilhelmsburg nach sechs Minuten in Führung.

Zehn Punkte Rückstand nach zehn Minuten

Das hohe Tempo der Gastgeber bereitete den Dragons einige Probleme. Vier Ballverluste hatten die Quakenbrücker bereits nach sieben Minuten. Dazu kamen schlechte Quoten bei den Freiwürfen (vier Treffer bei neun Versuchen im ersten Viertel) und von jenseits der Dreierlinie (1/4). Nur drei Rebounds angelten sich die Dragons in den ersten zehn Minuten. Mit zehn Punkten (19:29) lag die Mannschaft von Trainer Florian Hartenstein nach dem ersten Viertel zurück.

Bis zur Mitte des zweiten Viertels arbeiteten sich die Dragons wieder etwas heran. In der Verteidigung und beim Rebound packten sie besser zu. Nach Punkten von Morant und Pierre Bland, der immer wieder in wichtigen Situationen Verantwortung übernahm, stand es 25:31 aus Sicht der Quakenbrücker. Als Chase Griffin kurz darauf noch einen Dreier versenkte, betrug der Rückstand nur noch drei Punkte (30:33).

Die erste Führung vor der Pause

Dreieinhalb Minuten vor der Pause gelang dem fleißigen Jannes Hundt ein Ballgewinn. Ex-Drache Achmadscha Zazai beging ein unsportliches Foul (sein drittes noch dazu). Hundt versenkte beide Freiwürfe. Hamburgs Vorsprung schmolz weiter (32:33). Die Dragons waren nun drin in der Partie. 30 Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit zogen sie sogar vorbei. Nach einem Dreipunktspiel von Hundt lagen die Quakenbrücker zum ersten Mal in der Partie in Front. Mit einer 42:40-Führung gingen sie kurz darauf in die Pause.

Zu Beginn des dritten Viertels zogen die Towers das Tempo noch einmal an. Mit einem 10:0-Lauf setzten sie sich wieder in Front. Dazu kassierten Morant, Paul Albrecht Chase Griffin jeweils ihr drittes Foul. Bei Hamburg musste Beau Beech mit vier Fouls vorsichtshalber auf die Bank. Erst nach fast vier Minuten in der zweiten Halbzeit trafen die Dragons ihren ersten Wurf. Brian Oliver versenkte einen Dreier zum 47:50.

Starke Phase von Herold

Danach agierten die Quakenbrücker defensiv wie offensiv wieder aggressiver. Jonas Herold ging in dieser Phase mit einer starken Korbaktion, zwei Rebounds und einem Assist auf Danielius Lavrinovicus, der zwei schwierige Dreier in Folge traf, voran.Bis auf drei Punkte arbeiteten sich die Dragons so wieder heran (55:58). Doch mehrere Unkonzentriertheiten – unter anderem ein Ballverlust von Brian Oliver – stoppte den guten Lauf. Mit fünf Punkten lagen die Dragons (61:67) vor dem letzten Spielabschnitt zurück.

Anzeige Anzeige

In diesem drehte vor allem Hamburgs Drew Barham auf. Mit neun Punkten in Folge baute er den Vorsprung seiner Mannschaft auf 14 Zähler aus. Dazu verletzte sich bei den Dragons Morant am Fuß. Der Center humpelte gestützt vom Feld. Bland musste mit fünf Fouls ebenfalls auf die Bank. Auch deshalb wurde es am Ende deutlich. 76:89 unterlagen die Dragons. Die mitgereisten Fans honorierten den Kampfgeist, den die Mannschaft zwischenzeitlich beim Tabellenvierten gezeigt hatte, dennoch mit "Dragons, Dragons"-Rufen.

Klassenerhalt sicher

Während die Towers nach dem Spiel den sicheren Playoff-Einzug feierten, ist dieser für die Quakenbrücker kaum mehr möglich. Sicher ist dagegen trotz der Niederlage der Klassenerhalt. Denn auch der Tabellen-15. Hanau unterlag und kann bei vier verbleibenden Spielen nun nicht mehr an den Dragons vorbei ziehen. Am kommenden Samstag empfangen die Dragons die Tigers Tübingen.