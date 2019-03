Quakenbrück. Die Artland Dragons haben in der ProA eine Heimniederlage kassiert. Die Quakenbrücker Basketballer verloren gegen die MLP Academics Heidelberg mit 71:83 (37:40). Eine verdientes Ergebnis gegen einen starken Gegner.

1. Viertel: Nach dem überraschenden Sieg in Hagen in der Vorwoche veränderte Coach Florian Hartenstein die Starting Five nicht. Pierre Bland, Jannes Hundt, Chase Griffin, Danielius Lavrinovicius und Paul Albrecht standen zu Beginn auf dem Parkett. Die ersten Punkte erzielten die Gäste, was Albrecht allerdings mit einem Dreier beantwortete. Insgesamt war es eine recht ruhige Anfangsphase, was vor allem daran lag, dass beide Teams gut verteidigten (9:7, 5.). In diesem Stil ging es weiter. Es war ein durchaus ansehnliches Spiel, das durch die Defense geprägt wurde. Ein echtes Highlight gab es dann noch im letzten Angriff: Hundt bediente Griffin mit einem Pass hinter dem Rücken und der Routinier traf den Dreier zum 18:17.

2. Viertel: Es blieb zunächst noch ausgeglichen, wobei Heidelberg nun vermehrt zu recht einfachen Offensivrebounds und Punkten kam. Die Abstimmung in der Defense stimmte bei den Dragons in dieser Phase nicht und die Gäste setzten sich erstmals ein wenig ab (24:30, 14.). Die Drachen hielten dagegen, bekamen aber weiterhin nicht ihre Probleme in der Verteidigung unter dem Korb in den Griff und leisteten sich einige Ballverluste. Der Abstand blieb so im gleichen Bereich um sechs Punkte. Im zweiten Teil des zweiten Viertels ließ Heidelberg dann in der Offensive einige Möglichkeiten liegen und die Gastgeber kamen an der Freiwurflinie etwas näher. Wie so oft in dieser Saison arbeitete sich die Mannschaft in die Partie. Trotz einer recht klaren Unterlegenheit beim Rebound (11:16) verkürzten die Dragons so bis zur Pause noch auf 37:40.

3. Viertel: Den zweiten Durchgang eröffnete Heidelberg mit sechs schnellen Punkten, wobei vier Zähler auf das Konto von Shyron Ely gingen. Der Topscorer der Gäste hatte in der ersten Hälfte nur zwei Punkte erzielt, wachte nun aber zunehmend auf. Der Rückstand ging so schnell in den zweistelligen Bereich, weil neben Ely auch Jaleen Smith eine (von Beginn an) sehr gute Leistung zeigte. Wieder hielten sich die Dragons in dieser Phase an der Freiwurflinie noch halbwegs im Spiel, wo sie deutlich mehr Versuche bekamen als ihr Gegner. Doch mit der Sirene traf Smith einen Korbleger und beim Stand von 53:66 war die Partie so gut wie entschieden.

4. Viertel: Die 2163 Zuschauer in der Arena sahen die ersten Punkte des Schlussabschnitts durch Demetrid Morant, der seine Erkältung überwunden hatte und ein gutes Spiel machte. Nach einem erfolgreichen Alley oop sieben Minute vor dem Ende drückte der US-Center das Ergebnis wieder in den einstelligen Bereich (59:68). Der für seine spektakuläre Spielweise bekannte Morant ließ einen weiteren Alley oop – diesmal mit dem Rücken zum Korb – folgen, kurz danach kassierte Heidelbergs Niklas Würzner sein fünftes Foul. Nun schlichen sich aber wieder einige leichte Fehler bei den Quakenbrückern ein, die die Gäste ausnutzten und sich wieder absetzten. 3:11 Minuten vor dem Ende traf Smith einen weiteren Dreier und das Spiel war entschieden.

Fazit: Wie schon im Hinspiel kassierten die Dragons gegen Heidelberg eine recht klare Niederlage. An der Berechtigung gibt es dabei keine Zweifel, denn die Academics sind eine Spitzenmannschaft und traten auch so auf. Gegen einen solchen Gegner brauchen die Drachen einen besonders guten Tag, um gewinnen zu können. Eben jenen hatten sie in dieser Partie nicht. Weiter geht es für die Dragons, bei denen Bland mit 17 Punkten Topscorer war, bereits mit dem Spiel bei den Hamburg Towers am Sonntag (17 Uhr).