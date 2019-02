Wieder voll belastbar: Dragons-Center Demetris Morant (links, im Spiel gegen Schalke 04). Foto: Rolf Kamper

Quakenbrück. Normalerweise sind die Rollen klar verteilt, wenn die Artland Dragons am dritten Doppelspieltag der Saison in der ProA auf zwei Spitzenteams treffen. Sowohl am Freitag (19.30 Uhr, Artland Arena) gegen den Tabellenvierten MLP Academics Heidelberg als auch am Sonntag beim Zweiten Hamburg Towers gehen die Quakenbrücker Basketballer als Außenseiter ins Rennen. Oder vielleicht doch nicht?