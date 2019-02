Hagen. Die Artland Dragons haben bei Phoenix Hagen einen überraschenden Sieg gefeiert. Die Quakenbrücker Basketballer gewannen nach hohem Rückstand zur Pause noch mit 67:64 (26:38).

1. Viertel: Nachdem Center Demetris Morant erkrankt die ganze Woche nicht trainiert hatte, musste Trainer Florian Hartenstein die Starting Five umbauen. Ins Spiel starteten Pierre Bland, Jannes Hundt, Chase Griffin, Danielius Lavrinovicius und Paul Albrecht. Die Partie begann dann, wie die letzte gegen Schalke 04 (73:77) aufgehört hatte: Mäßig. Hagen führte schnell mit 6:2, machte dann aber einige einfache Fehler. Die Dragons glichen durch Lavrinovicius aus, verpassten dann aber in mehreren Angriffen die Führung. Der für das Team so wichtige Dreier fiel dabei von Beginn an nicht und die Gastgeber lagen nach sechs Minuten wieder mit 13:8 vorne. Es wurde nicht besser, da es an beiden Enden des Feldes nicht passte. Hagen setzte sich bis auf 17:8, dann rissen sich die Drachen etwas zusammen und erzielten fünf Punkte in Folge (17:13, 8.). Insgesamt war Hagen aber die bessere Mannschaft, traf vor allem von Außen sehr gut und führte so nach zehn Minuten deutlich mit 26:15.

2. Viertel: Die Einstellung passte, aber der Qualitätsunterschied zwischen den Mannschaften war einfach zu groß. Hagen kam im Angriff zu relativ leichten Punkten, während die Dragons vorne weiter nur sehr wenig trafen. Mitte des zweiten Viertels hatte nur ein Dreier sein Ziel gefunden – bei elf Versuchen. Da Hagen in dieser Phase auch nicht gerade brillierte, wurde der Rückstand immerhin nicht noch größer. Bester Spieler der Drachen in der ersten Halbzeit war Lavrinovicius, der großen Einsatz zeigte und 11 Punkte erzielte. Dafür trafen Hundt und Albrecht keinen ihrer zusammen acht Versuche. Insgesamt verloren die Gäste das zweite Viertel aber nur mit einem Punkt und gingen mit einem 26:38 in die Kabinen.

3. Viertel: Wieder war es Lavrinovicius, der die ersten Punkte erzielte, kurz danach traf auch Albrecht erstmals und nach einem Freiwurftreffer von Griffin war der Rückstand erstmals nach langer Zeit einstellig (31:40, 22.). Hagens Offensive stockte, Bland legte nach und Chris Harris nahm die Auszeit für Phoenix. Die Drachen hatten nun ihre beste Phase und kamen bis auf vier Punkte heran (40:44, 26.), auch weil der Ball offensiv nun viel besser lief. Näher kamen die Gäste aber nicht, da sie jetzt teilweise wieder zu umständlich agierten und in der Defensive teilweise unnötige Fouls begingen. Die Folge: Der Schwung der ersten Minuten der zweiten Hälfte war dahin und nach 30 Minuten war das Ergebnis mit 47:54 doch wieder recht nach am Halbzeitergebnis.

4. Viertel: Zu Beginn des Schlussabschnitts sahen die 2594 Zuschauer ihren ehemaligen Spieler Chase Griffin, der mit Ablauf der Uhr einen ganz schweren Dreier zum 50:54 traf. Albrecht legte kurz danach einen Dreier nach, allerdings beging Griffin direkt sein viertes Foul und war damit erstmal raus. 7:39 Minuten vor dem Ende traf Hund dann den dritten Dreier in diesem Viertel und die Dragons hatten erstmals seit dem ersten Viertel wieder ausgeglichen. Beide Mannschaften agierten nun überaus nervös und trafen erst einmal gar nichts mehr. Die Dragons wurden in zwei aufeinanderfolgenden Angriffen geblockt, erst dann traf Hundt wieder einen Dreier zum 59:60, Radii Caisin ließ einen weiteren Treffer von Außen folgen. Bei ausgeglichenem Spielstand gelang beiden nun wieder wenig, erst 12,7 Sekunden vor dem Ende traf Albrecht den Dreier zur 67:64-Führung. Den folgenden Ballbesitz nutzt Hagen allerdings nicht zu einem Treffer, Albrecht sicherte den entscheidenden Rebound und wurde noch gefoult.

Fazit: Zur Halbzeit sah alles nach einer deutlichen Niederlage für die Dragons aus. Doch mit einer großen Moral und Energieleistung, die das Team schon häufiger in schwierigen Situationen gezeigt hat, zogen sich die Dragons am eigenen Schopf aus diesem Sumpf und gewannen überraschend in Hagen. Bester Werfer war dabei Danielius Lavrinovicius. Weiter geht es für die Dragons am kommenden Freitag mit dem Heimspiel gegen Heidelberg.