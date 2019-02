Nürnberg. Nach jedem Basketballspiel sind sie in der Halle erhältlich: die Zettel mit den wichtigsten Fakten zur Partie. Auf einer DIN-A4-Seite sind sie zusammengefasst, und oben steht das Ergebnis. 66:79 – so hatten die Artland Dragons das Spiel bei den Nürnberg Falcons BC verloren. Das war bekannt, und dennoch ging der Griff der Spieler, als sie aus der Kabine kamen, als Erstes zu besagtem Blatt. Sie wollten wissen, woran es gelegen hatte, dass sie schon wieder einen Dämpfer in der ProA erhalten hatten.

Nun ist Basketball mehr als reine Statistiken. Doch in Nürnberg bot der Zettel eine gute Übersicht über die Schwachstellen der Quakenbrücker an diesem Abend. Problem Nummer eins: die Dreierquote. Nur vier Treffer standen hier bei 24 Versuchen. Das Kuriose daran. Die ersten vier Dragons-Dreier des Spiels waren drin. Auch das ein Grund, weshalb die Dragons das erste Viertel mit 22:13 gewannen.

Doch es folgten 20 Fehlversuche. „Krass“, entfleuchte es Paul Albrecht. Danach schüttelte er den Kopf. „Wir sind zu abhängig von unseren Dreiern.“ Das sah auch Pierre Bland so und betonte: „Wir müssen dann einen anderen Weg finden, um zu punkten.“ Taten sie aber nur selten. Was erschwerend hinzukam, formulierte Albrecht so: „Wenn die Dreier nicht fallen, verlieren wir auf einmal den Kopf.“ Auch das war statistisch belegbar und Schwachstelle Nummer zwei: „19 Ballverluste“, sagte Trainer Florian Hartenstein mit Blick auf die Statistik: „Das sind zu viel. Vor allem wenn man es in Relation zu den Assists setzt.“ Nur 12 Pässe, die zu Korberfolgen führten, gaben die Drachen in Nürnberg. Zum Vergleich: Bei den Gastgebern waren es 22 Assists bei nur vier Ballverlusten.

Nürnberg geht im dritten Viertel in Führung

Dafür klauten die Falcons neunmal den Ball. „Sie wurden nach dem ersten Viertel aggressiver“, erklärte Bland. Bei den Dragons schwanden Konzentration und Fokus. Zur Pause führten sie noch 36:34, doch Nürnberg hatte den Rückstand verkürzt. Im dritten Viertel zogen die Gastgeber schließlich vorbei. Auch weil die Dragons zunehmend Foulprobleme bekamen. Demetris Morant musste zu Beginn des vierten Viertels mit fünf Fouls auf die Bank, Albrecht, Lavrinovicius (beide 4), Bland und Malu (3) waren vorbelastet. Nicht immer waren sie mit den Pfiffen der Referees einverstanden. „Klar hat uns das Rhythmus gekostet“, sagt Albrecht.

Dann schwanden noch die Kräfte. „Einige Spieler waren letzte Woche angeschlagen“, erklärte Hartenstein. Brian Oliver fehlte mit Schulterproblemen. Als Nürnberg im vierten Viertel das Tempo anzog und mit einem 10:0-Lauf auf 77:63 erhöhte, hatten die Dragons nichts mehr entgegenzusetzen. Bitter macht die Niederlage der Blick auf eine andere Zahlenansammlung: die Tabelle der ProA. Vor dem Spiel waren die Dragons dort auf Rang zehn gelegen, einen Platz hinter den punktgleichen Falcons. Dank des erneuten Sieges gegen Tabellenführers Chemnitz hatten sich die Dragons wieder in Lauerstellung gebracht. Nun der nächste Dämpfer. „Immer, wenn wir nahe dran sind an den Playoffs, vergeigen wir es wieder. Das ist ärgerlich“, sagt Albrecht.

Jetzt sind sie wieder Zwölfter. Die Abstiegsränge sind zwar fern (acht Punkte), doch die Playoffs sind auch wieder zwei Punkte entrückt. Und was noch schwer wiegen könnte: Wieder wurde der direkte Vergleich gegen einen direkten Konkurrenten verloren. „Diese Liga ist so verdammt eng“, führt Albrecht aus: „Da kann es am Ende genau auf diesen Vergleich ankommen“, sagt er. Die Zahlen, sie bleiben weiter wichtig.