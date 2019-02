Nürnberg. Die Artland Dragons haben eine Woche nach dem sensationellen Sieg gegen den Tabellenersten aus Chemnitz den nächsten bitteren Dämpfer im Kampf um einen Platz in den Playoffs der ProA erhalten. Beim Tabellennachbarn Nürnberg unterlagen die Quakenbrücker Basketballer 66:79 (36:33).

Mit sechs Dreiern hatte Chase Griffin die Dragons gegen Tabellenführer Chemnitz in der Vorwoche zum Sieg geführt, was ihm die Auszeichnung Spieler der Woche der ProA bescherte. In Nürnberg sah es zu Beginn danach aus, als würde der 35-Jährige diesen Titel gerne verteidigen. Der Routinier traf gleich den ersten Dreier des Spiels – es folgte kurz darauf ein weiterer. Insgesamt erzielte Griffin 9 Punkte im ersten Viertel. Unterstützung bekam er offensiv in den ersten zehn Minuten vor allem von Paul Albrecht (5 Zähler) und Pierre Bland (6).

22:13-Führung nach dem ersten Viertel

Defensiv bereitete den Dragons, die vor der Partie punktgleich mit Nürnberg einen Rang hinter den Falcons auf Platz zehn der Tabelle der ProA rangierten, vor allem Robert Oehle Probleme. Der Center der Falcons traf vier seiner fünf Würfe aus dem Feld und erzielte acht der 13 Nürnberger Punkte im ersten Viertel. Schwierigkeiten hatten die Dragons auch am Brett. Nur zwei offensive Rebounds sicherten sie sich selbst, Nürnberg ergatterte sieben. Dennoch gingen die Dragons mit einer 22:13-Führung in den zweiten Spielabschnitt.

Elf Ballverluste bis zur Pause

Diesen begannen die Mittelfranken jedoch sehr engagiert. Mit einem 9:0-Lauf glichen die Gastgeber aus. Erst Demetris Morant konnte mit zwei Punkten die Dragons wieder in Führung bringen. Nach vier Punkten von Spielmacher Pierre Bland betrug diese fünf Punkte (29:24). Doch die Falcons blieben dran. Vor allem Jackson Kent und und Marcell Pongo waren von den Dragons nun kaum zu stoppen.13 Zähler erzielten die beiden gemeinsam im zweiten Viertel, das Nürnberg 21:14 gewann. Schuld daran war vor allem die hohe Anzahl von Ballverlusten. Insgesamt 11 leisteten sich die Dragons in der ersten Halbzeit, Nürnberg hatte nur einen. Mit nur zwei Punkten Führung (36:34) gingen die Quakenbrücker in die Halbzeitpause.

Falcons kommen besser aus der Kabine

Nach der kamen die Falcons erneut besser in die Partie. Gleich der erste Dreier saß. Die Dragons dagegen taten sich nun schwer von ganz weit draußen. Die ersten vier Dreier des Spiels hatten sie allesamt versenkt, danach trafen sie keinen weiteren mehr – es folgten 20 Fehlversuche. Bei den Rebounds packten sie besser zu, gewannen diese Rubrik am Ende mit 49:37. Die Zahl der Ballverluste aber blieb hoch. 19 waren es am Ende, Nürnberg hatte vier. Auch das dritte Viertel ging so verloren. Mit vier Punkten lagen die Drachen vor den letzten zehn Minuten zurück (49:53).

Dragons mit Foulproblemen

Dazu kamen Foulprobleme. Morant musste zu Beginn des letzten Spielabschnittes mit fünf Fouls auf die Bank, Paul Albrecht (4), Danielius Lavrinovicius (4) und Bland (3) waren zudem vorbelastet. Bis zur Mitte des vierten Viertels zogen die Falcons auf 63:56 davon. Die Dragons arbeiteten sich wieder heran (60:63), danach gelang jedoch fast gar nichts mehr. Nils Haßfurther drehte dagegen auf bei den Gastgebern auf. Der 19-Jährige traf zwei Dreier in Folge und brachte die Falcons eineinhalb Minuten vor dem Ende mit 75:63 in Führung. Auch deshalb wurde es am Ende noch deutlich. 66:79 unterlagen die Quakenbrücker und kassierten ihre zwölfte Saisonniederlage. Ausgerechnet beim bis dato punktgleichen Tabellennachbarn aus Nürnberg.

Beste Werfer für die Dragons waren Pierre Bland (19 Punkte), Chase Griffin (14), Demetris Morant (12/10 Rebounds) und Jonathan Malu (10). Am kommenden Samstag (19.30 Uhr) steht für die Dragons das Heimspiel gegen Schalke 04 an.