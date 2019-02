Quakenbrück. Die Artland Dragons haben offenbar einen Lieblingsgegner in der ProA. Nach dem Hinspiel im Dezember gewannen die Quakenbrücker Basketballer auch das Rückspiel gegen Spitzenreiter Chemnitz Niners mit 103:96 (58:46).

1. Viertel: Das Spiel eröffnete Daniel Lavrinovicius, der für Demetris Morant in die Starting Five gerückt war, mit einem Dreier. Chemnitz stellte schon früh seine physische Stärke unter Beweis und erzielte die ersten sechs Punkte jeweils nach Zug zum Korb mit Foul. Die Dragons hielten mit guter Trefferquote von Außen dagegen. Das war aber auch nötig, denn die Gäste zeigten direkt ihre hohe Qualität mit variablem Spiel. 16:17 stand es so nach sechseinhalb Minuten, in denen die Drachen vier Dreier getroffen hatten. Die Quakenbrücker waren nun voll drin in diesem Spiel und zeigten wohl ihre beste Leistung in einem ersten Viertel in dieser Saison überhaupt. Mit konzentrierter und disziplinierter Spielweise an beiden Enden des Feldes erarbeitete sich die Mannschaft ein 28:22 nach zehn Minuten. Gegen viele andere Gegner wäre die Führung zu diesem Zeitpunkt wohl höher ausgefallen.

2. Viertel: Zu Beginn des zweiten Abschnitts sammelten die Gastgeber in rekordverdächtiger Zeit Fouls. Drei waren es in den ersten 16 Sekunden. Die Mannschaft ließ sich davon aber nicht beeindrucken und knüpfte sonst an die starke Vorstellung an. Brian Oliver versenkte seine ersten beiden Dreierversuche und beim Stand von 35:26 (12.) nahm der Chemnitzer Trainer Rodrigo Pastore eine Auszeit. Kurz danach legte Oliver nach und sorgte so sogar für eine zweistellige Führung (38:28, 14.). Danach schlichen sich allerdings einige leichte Fehler ins Spiel der Dragons ein, die von den Niners bis zum 40:35 (16.) bestraft wurden. Kurz danach traf Malte Ziegenhagen für die Gäste von der Freiwurflinie, sodass bereits nach 16 Minuten alle Spieler der Gäste Punkte erzielt hatten. Die Drachen hielten mit großem Einsatz dagegen und nach Punkten von Pierre Bland und zwei Dreiern des wiedergenesenen Chase Griffin führten die Quakenbrücker wieder deutlich mit 50:37 (18.). Die Gäste schien das deutlich zu nerven, so kassierte Kavin Gilder-Tilbury direkt nach einem Foulpfiff noch ein technisches Foul. Das nutzte Griffin von der Freiwurflinie und zu einem weiteren Dreier (54:37). Doch Chemnitz bewies direkt wieder seine Klasse und erzielten schnelle fünf Punkte. Näher ließen die Dragons ihren Gegner aber nicht kommen und nahmen so nach elf Dreiern und einer insgesamt sehr starken Leistung eine 58:46-Führung mit in die Kabine.

3. Viertel: Die zweite Halbzeit begann nicht gut. Nach einem Ballverlust griff Morant seinem Gegner hinterher und bekam das unsportliche Foul. Den folgenden Ballbesitz verteidigten die Dragons allerdings gut, sodass die Zeit runterlief. Lukas Wank erledigte es kurz darauf per Dreier besser und im Nu führten die Drachen nur noch mit 58:51 (22.). Ebenfalls von jenseits der Dreierlinie erzielte Griffin dann die ersten Punkte der zweiten Hälfte. Der Routinier ließ seinen sechsten Dreier folgen und die Führung bewegte sich Mitte des Viertels im zweistelligen Bereich (66:55, 26.). Danach kam Chemnitz tendenziell näher, doch immer, wenn das Spiel zu kippen drohte, trafen die Dragons wichtige Würfe. So auch Bland, der einen Dreier zum 75:65 verwandelte (29.), ins Schlussviertel nahmen die Quakenbrücker so eine 78:68-Führung mit.

4. Viertel: Den letzten Abschnitt eröffnete vor der stolzen Kulisse von 2864 Zuschauern Robin Lodders mit einfachen Punkten unter dem Korb. Der Flügelspieler legte direkt nach und Florian Hartenstein nahm bereits nach 50 Sekunden die Auszeit (78:72). Bland erzielte die ersten Punkte für die Dragons, doch Paul Albrecht bekam kurz darauf ein sehr fragwürdiges unsportliches Foul, das Chemnitz wiederum allerdings nur zu zwei Punkten nutzte (81:76, 33.). Das Spiel wurde nun immer umkämpfter, bereits nach vier Minuten im vierten Viertel hatten beide Teams vier Mannschaftsfouls gesammelt. 5:46 Minuten vor Schluss traf Albrecht, dem zuvor offensiv nicht viel gelungen war, einen Dreier zum 85:77. Nach der folgenden Auszeit waren die Gäste am Drücker und kamen auf 82:85 heran. Wieder war es Albrecht, der einen Dreier traf, doch erneut hatte Chemnitz die richtige Antwort, indem Ziegenhagen mit Foul traf und auch den Freiwurf verwandelte (88:87).

In dieser Phase ging fast alles über Albrecht, der unter dem Korb traf, Hundt ließ zwei Freiwürfe folgen (92:87, 38.). Die Dragons hatten nun das sprichwörtliche Messer zwischen den Zähnen und verteidigten verbissen. Virgil Matthews kassierte ein unsportliches Foul und Morant verwandelte beide Freiwürfe. Den anschließenden Ballbesitz nutzte Albrecht mit einem sehr schweren Korbleger zu weiteren Punkten (96:87, 39.). Auch den folgenden Angriff nutzten die Gäste nicht zu Punkten, im Gegenzug wurde Griffin 0,3 Sekunden vor Ablauf der Shotclock gefoult und traf beide Freiwürfe (98:87, 40.). Wieder suchten die Chemnitzer Scharfschütze Ziegenhagen, der aber wieder nicht traf. Auf der anderen Seite traf Hundt einen Freiwurf, von der Linie erzielte Morant kurz danach den 100. Punkt für die Dragons, die den Sieg auf diesem Wege sicherten.

Fazit: Wer mehr als 100 Punkte gegen den souveränen Tabellenführer aus Chemnitz, muss etwas Besonderes geleistet haben. Genau das ist den Dragons gelungen, die ihre beste Saisonleistung zeigten und damit beide Spiele gegen das Topteam der Liga gewonnen haben. Im Heimspiel jetzt gelang ihnen das durch unglaublich hohen Aufwand auf beiden Seiten des Feldes sowie eine wieder einmal herausragende Dreierquote. 16 Versuche von jenseits der Linie fanden ihr Ziel, allein Topscorer Chase Griffin (25 Punkte) traf sechs. Am kommenden Spieltag reisen die Dragons zum Auswärtsspiel bei den Nürnberg Falcons (Samstag, 19.30 Uhr).