Karlsruhe. Die Artland Dragons haben ihrer Reihe von schwachen Auswärtsspielen ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Bei den PS Karlsruhe Lions verloren die Quakenbrücker Basketballer mit 64:84 (36:34). Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigten die Drachen dabei eine schwache Leistung, mussten sich aber auch der enormen Wurfstärke eines gegnerischen Spielers geschlagen geben.

1. Viertel: Die erste schlechte Nachricht hatten die Dragons schon vor Beginn des Spiels erhalten. Bei Chase Griffin schmerzte der Fuß zu sehr, sodass der Routinier sich nicht einmal umzog und somit ausfiel. Für ihn rückte Brian Oliver in die Starting Five. Der Winter-Neuzugang, der nach einem starken ersten Spiel zuletzt zweimal ohne Punkte geblieben war, traf nun direkt seinen ersten Dreier. Ansonsten starteten beide Teams recht fehlerhaft, wobei die Dragons insbesondere beim Rebound unter dem eigenen Korb Probleme hatten. Nach fünf Minuten stand es so 10:7 für die Gastgeber, außerdem hatte Demetris Morant wie auf der Gegenseite Cyrus Tate schon zwei Fouls gesammelt. Die Drachen trafen schlecht, da die Wurfauswahl nicht wirklich passte und insgesamt nicht viel zusammenlief. Karlsruhe zeigte aber ebenfalls nicht viel, außerdem pfiffen die Schiedsrichter sehr kleinlich, sodass kaum Spielfluss aufkam. So kam auch Oliver in Foulprobleme – drei waren es am Ende des ersten Abschnitts. Dieser ging mit 18:13 an Karlsruhe, da Carl Ona Embo mit Ablauf der Uhr noch einen Dreier von der Mittellinie traf.

2. Viertel: Mit fünf Punkten glich Paul Albrecht das Spiel, das weiter auf mäßigem Niveau lief, zum 20:20 aus (13.). Kurz danach machte es ihm Jannes Hundt nach und zur Mitte des Viertels stand es 25:25. Es war nun immer das gleiche: Hatten die Dragons aufgeholt, ließen sie defensiv wieder nach und Karlsruhe setzte sich ein Stück ab. Die Schiedsrichter hatten hierbei mit ihrer merkwürdigen Linie weiterhin ihren Anteil daran, dass das Spieltempo niedrig blieb. Die Quakenbrücker kämpften sich aber immer mehr in die Partie – vor allem von der Freiwurflinie. Bis zur Schlusssirene hatten sie sich eine 36:34-Führung erarbeitet, wobei Morant mit Ablauf der Uhr noch sein drittes Foul kassierte.

3. Viertel: Es wurde zu Beginn der zweiten Hälfte aus Sicht der Dragons tatsächlich noch schlechter. Die ersten acht Punkte der Halbzeit erzielten die Gastgeber, zudem kassierte Morant sein viertes Foul, da die Schiedsrichter auch weiterhin keinerlei Körperkontakt duldeten. Die Referees waren aber natürlich nicht der ausschlaggebende Punkt. Die Drachen trafen einfach zu viele falsche Entscheidungen und verfehlten weiter zuverlässig ihre Versuche von Außen (5 von 30 gesamt). Die ersten Punkte erzielte Hundt dann aber tatsächlich Hundt per Dreier nach vier Minuten zum 39:42. Danach spielte Karlsruhe keinesfalls stark, setzte sich aber auf bis zu zehn Punkte ab. Die Kampfkraft war dann erneut die größte Qualität der Gäste an diesem Abend – noch. Die Dragons kamen auf einen Punkt heran, doch dann traf Davonte Lacy wieder mit Ablauf der Uhr einen schweren Dreier zum 56:52 für die Lions.

4. Viertel: Die ersten Punkte machten die Gäste, doch kurz danach traf Lacy erneut mit der Sirene einen Dreier von ganz weit draußen. Der zuvor überhaupt nicht auffällige Topscorer der Badener war nun wach und legte gleich doppelt für drei nach (65:56, 33.). Darauf fanden die Dragons keine Antwort mehr und kassierten so die elfte Niederlage der Saison. Es kam sogar noch schlimmer: Weil Karlsruhe und insbesondere Lacy (24 Punkte gesamt) jeden noch so verteidigten Wurf traf, ging auch noch der direkte Vergleich nach dem Sieg im Hinspiel verloren und es wurde sogar noch eine richtig deutliche Angelegenheit.

Fazit: Eine Niederlage in Karlsruhe ist kein Beinbruch – und doch dürfen sich die Dragons kräftig ärgern. Es wäre mehr möglich gewesen, denn die Gastgeber lieferten alles andere als ein gutes Spiel ab. Das galt allerdings auch mindestens ebenso eindeutig für die Drachen, denen es in den entscheidenden Phasen an Struktur fehlte. Gerade hier hätte Routinier Griffin dem Team gut getan. Hinzu kam wichtiges bis teilweise unglaubliches Wurfglück der Gastgeber und eine (allerdings auf beiden Seiten) schwache Leistung der Schiedsrichter. Die Niederlage haben sich die Dragons allerdings selbst zuzuschreiben – ein Zusammenbruch wie im vierten Viertel ist in dieser Saison gerade auswärts zu oft passiert. Einzig Topscorer Pierre Bland (21 Punkte) und mit Abstrichen Eric Curth erreichten Normalform. Immerhin: Alle anderen Teams im Tabellenkeller verloren ebenfalls ihre Spiele, sodass die Drachen nicht weiter abrutschen.