Trier. Die Artland Dragons haben einen bitteren Dämpfer im Kampf um einen Playoff-Platz in der ProA kassiert. Im Duell der ehemaligen Basketball- Bundesligisten unterlagen die Quakenbrücker beim Tabellennachbarn, den Gladiators Trier, mit 78:91 (38:37).

Beide Teams starteten nervös in die Partie. Erst nach über zwei Minuten gelang den Gastgebern die ersten Punkte des Spiels. Till Gloger traf zum 2:0. Kurz darauf glich Demetris Morant für die Dragons aus. Es war nur der Anfang. Der Center der Quakenbrücker hatte eine starke erste Halbzeit. Alleine im ersten Viertel erzielte er acht Punkte, bis zur Pause waren es 16 Zähler. Immer wieder wurde er gut von seinen Mitspielern in Szene gesetzt. Doch auch als Passgeber - einen schönen Assist nutzte Chase Griffin zum 8:7.

Absetzen konnten sich die Dragons aber nicht. Dafür sorgte unter anderem Triers Jermaine Bucknor (8 Punkte in den ersten zehn Minuten). Und so war es ein enges erstes Viertel, das Trier ganz knapp (20:19) gewann. Vorteile hatten die Gastgeber vor allem beim Rebound (12:6).

Dragons mit 10:0-Lauf

Auch im zweiten Viertel war es ein intensiver Kampf zwischen dem Tabellenachten Trier und dem Tabellenneunten aus Quakenbrück, dem sich die Dragons gut stellten. Mit einem 10:0-Lauf drehten sie Mitte des Spielabschnittes einen 23:26-Rückstand in eine 33:26-Führung. Wieder war es Bucknor, der mit einem Dreier ein Zeichen setzte. Nach einem 9:0-Lauf war Trier wieder dran und vorbei (35:33). Dragons-Kapitän Pierre Bland übernahm wenige Sekunden vor der Halbzeitpause Verantwortung. Er zog zum Korb, traf trotz eines Fouls und versenkte auch noch den anschließenden Freiwurf. Diesmal waren es die Dragons, die das Viertel gewannen und mit einem Punkt Vorsprung in die Pause gingen (38:37).

Unsportliches Foul

Und die Mannschaft von Trainer Florian Hartenstein kam auch deutlich besser aus der Kabine. Mit 48:41 führten sie, da kassierte Jannes Hundt ein unsportliches Foul als er versuchte, an der Mittellinie einen Trierer Angriff im Keim zu ersticken. Kelvin Lewis verwandelte erst die beiden fälligen Freiwürfe und erzielte im Anschluss an den zusätzlichen Einwurf einen Dreier. Trier war wieder dran. Die Stimmung in der Halle wurde hitziger. Jonathan Malu setzte mit zwei Drei-Punkte-Spielen in Folge und einem weiteren Korb offensiv die Akzente. Doch defensiv hatten die Dragons Probleme vor allem mit Bucknor, Lewis, Simon Schmitz und Johannes Joos, der zum 60:60 traf.

Mit einem kleinen Rückstand ins Schlussviertel

Thorben Döding verschaffte den Dragons mit einem Dreier wieder etwas Luft, doch Simon Schmitz glich im Gegenzug wieder aus. Mit einem Rückstand von zwei Punkten gingen die Dragons in das Schlussviertel (63:65). Dort setzte Schmitz mit einem zwei Dreiern zum 71:63 das erste Zeichen für Trier.

Die Dragons dagegen hatten nun auch offensiv Probleme. Die Gastgeber dagegen trafen weiter und dominierten zudem weiterhin den Rebound. Fünf Minuten vor dem Ende lag Trier mit 14 Punkten in Führung (80:66). Nur ein einziges Mal hatten die Dragons in den vergangenen fünf Spielen bis dahin über 80 Punkte kassiert. Bei der einzigen Niederlage (83:85 in Ehingen) in diesen fünf Partien.

Nächste Woche nach Karlsruhe

Mit 15:26 verloren die Dragons das letzte Viertel und kassierten nach zuvor zwei Siegen in Folge ihre zehnte Saisonniederlage. Und das ausgerechnet bei dem bis dato punktgleichen Tabellennachbarn. Trier, das schon das Hinspiel mit (88:87) gewonnen hatte, verschaffte sich so etwas Luft im Kampf um einen Playoff-Platz. Für die Dragons geht es am kommenden Samstag erneut in die Ferne. Dann steht die Partie in Karlsruhe an.