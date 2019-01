Quakenbrück. Die Artland Dragons sind mit einem Kantersieg in das neue Jahr in der ProA gestartet. Mit 111:56 (48:30) bezwangen die Quakenbrücker Basketballer die White Wings Hanau. Einen starken Einstand feierte Neuzugang Brian Oliver, der acht Dreier erzielte.

Die Dragons starteten ohne Jannes Hundt in das erste Spiel im neuen Jahr. Der Aufbauspieler musste erkältet passen. Mit dabei war Neuzugang Brian Oliver, der schon im ersten Viertel sein Debüt im Trikot der Drachen gab. Dieses dominierten die Dragons vor allem dank ihres bestens aufgelegten Routiniers Chase Griffin. Ohne Bart, dafür mit viel Elan erzielte der 35-Jährige 11 der ersten 15 Quakenbrücker Punkte. Mitte des ersten Viertels führten die Dragons so 10:2. Danach kam Hanau etwas heran. Doch Thorben Döding setzte mit zwei schönen Pässen Jonathan Malu gut in Szene, der zum 26:11 traf. Den Schlusspunkt unter das starke Auftaktviertel setzte Döding dann selbst. Der junge Aufbauspieler traf mit der Sirene zur Viertelpause aus knapp sieben Metern einen Dreier zum 29:13.

Erst ein Airball, dann acht Dreier von Oliver

Danach gab Neuzugang Oliver eine Kostprobe seines Könnens. Der US-Amerikaner, dessen ersten Wurfversuch von jenseits der Dreierlinie im ersten Viertel noch weit am Korb vorbeigegangen war, traf drei Dreier in Folge. 38:17 führte die Mannschaft von Trainer Florian Hartenstein gegen das Schlusslicht der ProA.

Hier geht es zum Vorbericht: Oliver gibt Debüt gegen Hanau



Dann aber folgte ein 13:0-Lauf der stark ersatzgeschwächten Gäste. Erst dreieinhalb Minuten vor dem Ende des zweiten Viertels gelang den Dragons durch Demetris Morant wieder sieben Punkte in Serie zum 45:30. Oliver traf seinen vierten von vier Dreierversuchen im zweiten Viertel zum 48:30-Halbzeitstand. Keinen Zähler in den ersten 20 Minuten erzielte Paul Albrecht, er holte aber neun Rebounds.

2033 Zuschauer in der Arena

Im dritten Viertel bauten die Dragons ihren Vorsprung vor 2033 Zuschauer weiter aus. Wieder war es Griffin, der mit einem Dreier und einem Korbleger den Auftakt machte. Hanau, das mit nur acht Spielern angereist war, zeigte kaum noch Gegenwehr. Die Dragons wurden immer selbstbewusster. Nach zwei Dreiern des treffsicheren Oliver (insgesamt acht Dreier bei 10 Versuchen) betrug der Vorsprung vor den letzten zehn Minuten 26 Zähler (74:48).

Dragons machen die 100 voll

Im letzten Viertel setzte Döding seinen Teamkollegen Danielius Lavrinovicius mit einem schönen Pass gut in Szene. Beide Eigengewächse trafen danach noch je einen Dreier. Sieben Minuten vor dem Ende (84:50) war die Partie endgültig entschieden. Die Dragons, die insgesamt 20 von 32 Dreipunktwürfen trafen, schafften knapp drei Minuten vor dem Ende sogar die im Basketball magische Punkte-Marke. Lavrinovicius machte - natürlich mit einem Dreier - die 100 voll. In der letzten Minute standen die begeisterten Fans auf und sangen "Oh wie ist das schön!"

Anzeige Anzeige

Weiter geht es für die Quakenbrücker Basketballer bereits an diesem Freitag (19.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Uni Baskets Paderborn.