Ehingen. Die Artland Dragons verabschieden sich mit einer Niederlage in die kurze Winterpause. Im letzten Spiel des Jahres unterlagen die Quakenbrücker Basketballer mit 83:85 (37:39). Hauptgrund für die Niederlage war die klare Unterlegenheit der Drachen beim Rebound.

1. Viertel: Die Voraussetzungen der Dragons für das Spiel in Baden-Württemberg waren eigentlich gut. Nach zwei Siegen in Folge zuvor war das Selbstvertrauen gut, dazu kehrten mit Radii Caisin und dem ehemaligen Ehinger Jonathan Malu zwei Spieler zurück in den Kader. Die ersten Punkte der Partie erzielte der zuletzt formstarke Demetris Morant. Chase Griffin legte mit drei Freiwürfen und einem erfolgreichen Dreier nach und schnell führten die Dragons mit 8:2. Es entwickelte sich ein Spiel auf recht hohem Tempo, in dem die Drachen allerdings erst einmal nicht mehr so gut trafen und die Gastgeber mit sieben Punkten in Folge in Führung gingen (9:8, 4.). Beide Teams wechselten zwischen Zonen- und Mannverteidigung, suchten im Angriff immer jeweils schnell den Abschluss, hatten dabei allerdings nicht die besten Trefferquoten. Bereits in dieser Phase knickte Griffin um und war im weiteren Verlauf so gehandicapt. Vor allem zum Ende des Viertel fiel nicht mehr viel, sodass es beim Stand von 17:17 in die zweiten zehn Minuten ging.

2. Viertel: Thorben Döding eröffnete mit einem Dreier, den Scharfschütze Seger Bonifant allerdings entsprechend beantwortete. Die Dragons hatten anders als im "Hinspiel" am Montag (81:72) in der Defensive die Leistungsträger der Ehinger nicht so im Griff und begingen vorne einige Fehler. Die Folge: Nach 15 Minuten hatten die Drachen bereits sechs Ballverluste und lagen 23:26 zurück. Trotz des fehlerbehafteten Spiels blieben sie aber in Schlagdistanz. Zweieinhalb Minuten vor der Pause beging Paul Albrecht dann sein drittes Foul und musste auf die Bank. Die Quakenbrücker arbeiteten sich nun wieder in die Partie. Das war zwar nicht unbedingt schön, aber kurzzeitig effizient. In der Schlussphase zog Ehingen dann noch einmal an und führte so zur Pause mit 39:37.

3. Viertel: Den zweiten Spielabschnitt eröffnete Ehingens Topscorer Tanner Leissner mit einem offenen Dunking. Die Gastgeber legten ungehindert nach und bereits nach zwei Minuten nahm Dragons-Coach Florian Hartenstein beim Stand von 38:45 die Auszeit. Es wurde nicht besser - im Gegenteil. Die Drachen bekamen defensiv überhaupt keinen Zugriff und verteidigten zu lasch. Ehingen setzte sich so problemlos weiter ab und bekam für die eigene Defense das nötige Selbstvertrauen. Auch der Plan, den mit kleiner Rotation spielenden Gastgebern mit Zug zum Korb Fouls anzuhängen, klappte nicht. Das Ergebnis pendelte sich so bei einem zweistelligen Rückstand ein. Von dem angesammelten Selbstvertrauen war nichts mehr zu sehen, was auch daran lag, dass Ehingen eine gute Leistung zeigte. Die Dragons wehrten sich zwar, aber in der Verteidigung fehlte einfach der entscheidende Biss. Nach dem dritten Viertel stand es so 57:69, nachdem Ehingen zum wiederholten Male mit der Sirene getroffen hatte. Es passte zu diesem Spiel.

4. Viertel: Eine bezeichnende Szene gab es auch zum Auftakt des Schlussviertels. Ehingen holte zwei Offensivrebounds und erzielte anschließend die nächsten Punkte. Unter dem Korb hatten die Dragons überhaupt keine Präsenz – 14 Offensivrebounds holte Ehingen insgesamt, die Drachen sechs. Doch die Moral stimmte immerhin: 4:20 Minuten vor dem Ende traf Eric Curth einen Dreier zum 71:76, für mehr reichte es aber an diesem Abend nicht mehr. Auch in der letzten Minute wehrten sich die Gäste gegen die Niederlage und lagen nach einem Dreier von Jannes Hundt mit 82:85 zurück. Nach einer Auszeit klauten die Dragons noch einmal den Ball und Bland wurde gefoult. Er traf den ersten und verwarf den zweiten absichtlich, der Rebound landete aber bei den Gastgebern – noch so eine bezeichnende Szene zum Abschluss.

Fazit: Die neunte Saisonniederlage der Dragons war verdient, daran gibt es keinen Zweifel. Im Gegensatz zu den beiden starken Spielen in Chemnitz und im Heimspiel gegen Ehingen, fand das Team nicht in den Rhythmus und machte zu viele Fehler. Außerdem passte die Leistung in der Defensive und vor allem beim Rebound (48:29 für Ehingen) einfach nicht. Durch die beiden Siege zuletzt ist die Niederlage jetzt kein Beinbruch, allerdings verpassten die Quakenbrücker so die Chance, sich ganz weit von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Bester Werfer waren Demetris Morant und Jannes Hundt mit jeweils 14 Punkten. Weiter geht es für die Dragons am Sonntag, 6. Januar, um 17 Uhr mit dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten White Wings Hanau.