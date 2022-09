Uli Hoeneß ist mal wieder in Rage gewesen. Foto: dpa/Sven Hoppe up-down up-down Angriff auf TV-Gäste Skurrile Aktion: Wütender Uli Hoeneß ruft im Doppelpass an und verteidigt Katar-WM Von dpa | 25.09.2022, 15:00 Uhr

Die WM in Katar rückt näher, und so werden auch die Diskussionen über das Gastgeberland hitziger. Ex-Bayernchef Uli Hoeneß brachte nun eine TV-Debatte zum Kochen, sodass er sich telefonisch in die Sendung „Doppelpass“ schalten ließ.