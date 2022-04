Hatten gute Laune: FIFA-Präsident Gianni Infantino (links) und Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, Emir von Katar, bei der WM-Auslosung FOTO: AFP/Bouys Kommentar Auslosung der Fußball-WM in Katar zu Kriegszeiten: Es braucht klare Kante Meinung – Benjamin Kraus | 01.04.2022, 21:32 Uhr

In Katars Hauptstadt Doha sind die Gruppen zur Fußball-WM in diesem Herbst ausgelost worden. Von der „größten Show der Erde“, sprach FIFA-Präsident Gianni Infantino gewohnt unbescheiden. Überhaupt lohnt sich ein genauerer Blick auf die Dinge - auch auf den vorhergehenden FIFA-Kongress sowie das Gebaren des Weltfußballs in Kriegszeiten.