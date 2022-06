Marcel Steiner im Osella FA30. FOTO: Archiv up-down up-down Uphöfener Berg Borgloher Bergrennen: Fällt der Streckenrekord? 18.07.2013, 18:31 Uhr

Am 3. und 4. August ist Borgloh wieder der Nabel der Bergsportwelt: Rund 170 Teilnehmer werden sich auf der 2,030 Kilometer langen Kultstrecke am „Uphöfener Berg“ messen. Bei dem inzwischen 46. Internationalen Osnabrücker ADAC Bergrennen treten im Kampf um dei Bestzeit wieder reinrassigen Rennwagen der internationalen Formel- und Sportwagenklassen an. Bei der Europa-Premiere des 1. E-Mobil-Berg-Cups wird dagegen eine etwas andere Form des Automobilsports gezeigt. Das besondere: Die Besucher sind an der Strecke und im Fahrerlager hautnah dabei ...