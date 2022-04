Der 28 Jahre alte Träger des Gelben Trikots geriet im zweiten Aufstieg in den 1850 Meter hoch gelegenen Skiort das erste Mal bei dieser Tour ein wenig in Schwierigkeiten, weil er zu wenig gegessen hatte. Aber mit Portes Hilfe erreichte er das Ziel der 18. Etappe als Tagessiebter fast eine Minute vor dem Gesamtzweiten Alberto Contador. Allerdings hatte er danach den Sekunden-Abzug zu akzeptieren.

Der zweifache Toursieger aus Spanien und Roman Kreuziger verloren am Donnerstag auf der Königsetappe wertvollen Boden. Froome musste den Tagessieg nach 172 Kilometern zwar dem überglücklichen Franzosen überlassen. Aber hinterher konnte er sich trotzdem freuen. «Das war heute nicht leicht. Am Schluss war ich etwa unterzuckert. Ich wollte einen Energieriegel, Richie konnte mir zum Glück aushelfen», sagte Froome. Die anschließende Bestrafung akzeptierte er zähneknirschend: «Wenn das die Regeln sagen - okay. Aber eigentlich habe ich sie so verstanden, dass nur der bestraft wird, der aus dem Wagen etwas annimmt. Das war Richie. Ich muss das akzeptieren».

Der in Kenia geborene Brite nimmt die letzten drei Etappen mit 5:11 Minuten Vorsprung auf Contador und 5:32 Minuten vor dem neuen Drittplatzierten Nairo Quintana aus Kolumbien in Angriff. Nur noch ein Sturz oder eine Krankheit dürften den zweiten Tour-Erfolg eines britischen Radprofis nach Bradley Wiggins, der in diesem Jahr verletzt fehlt, verhindern können.

Riblon hatte den Amerikaner Tejay van Garderen, der rund 150 Kilometer an der Spitze fuhr, auf den letzten 2000 Metern in einem packenden Duell niedergerungen. «Fünf Kilometer vor dem Ziel habe ich dran gelaubt, dass ich es schaffe», sagte Riblon nach seiner Heldentat, die seine Landsleute zu einem Jubelsturm animierte.

Der älteste Tourteilnehmer Jens Voigt verbuchte auf der 18. Etappe einen Achtungserfolg - er fuhr bis zur Mitte des letzten Anstiegs nach L'Alpe d'Huez als Ausreißer hinter van Garderen fast ganz vorn. Aber sechs Kilometer vor dem Ziel wurde er von Froome passiert.