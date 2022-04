Während es in München hinter den Kulissen mächtig knirscht, baut der VfL auf seine Tugenden. „Die Mannschaft hat gut trainiert, sie ist entschlossen und optimistisch“, sagt Trainer Claus-Dieter Wollitz, „wir haben bisher dem Druck standgehalten, wir werden das auch weiterhin tun. Entscheidend ist, dass wir am 18. Mai noch die Chance haben, aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu schaffen.“

„Hoffen wir mal, dass uns der Heilige Geist erscheint und uns drei Punkte beschert“, sagte Geschäftsführer Stefan Ziffzer. Erst elf Punkte haben die „Löwen“ seit Anfang des Jahres geholt, in den letzten sieben Spielen kassierten sie 16 Tore. „Die Lage ist ernst, wir brauchen die Punkte“, sagte Trainer Marco Kurz, der weit weniger in der Kritik steht als Manager Stefan Reuter. Im Zoff der letzten Tage wurde der Ex-Nationalspieler immer wieder attackiert.

Doch es gibt auch Unterschiede: Während einige Spieler durchaus jedes Detail der Tabelle und des Restprogramms im Kopf haben, wollen die anderen von solchen Rechenspielen nichts wissen. „Ich habe in eurer Zeitung mit viel Freude den Artikel über die Fans gelesen“, erzählt Reichenberger, „aber die andere Story über die diversen Möglichkeiten des Saisonausgangs, die habe ich bewusst weggelassen. Mich interessiert nur eins: Das Spiel in München, das wollen wir gewinnen.“

In der Vorrunde lieferte die Mannschaft eines der mitreißendsten Spiele der letzten Jahre ab, feierte ein unvergessliches 3:0. Doch daran will Thomas Reichenberger nicht denken: „Wir glauben an uns, und wir werden das schaffen – wir dürfen uns nur nicht vor Angst in die Hosen machen...“ In der Allianz Arena wird ein beeindruckender Teil der Kulisse die Lila-Weißen unterstützen; über 6000 VfL-Freunde machen sich auf den Weg oder sind schon da. Sie werden schreien und singen, hoffen und bangen – und den Fußballern unten auf dem Rasen ganz, ganz nahe sein.