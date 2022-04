Default Bild FOTO: Archiv Sport Ziel: Qualifikation zur Cross-EM 15.11.2007, 23:00 Uhr

Auf der Lichtwiese in Darmstadt, ganz in der Nähe des Stadions am Böllenfalltor, sind am Sonntag drei emsländische Leichtathleten beim ersten internationalen Höhepunkt der Cross-Saison im Einsatz. Maren Kock und Daniel Gruber von der LG Emstal Dörpen sowie Cornelia Schwennen von Concordia Emsbüren starten bei der Europameisterschaftsqualifikation für die U20 und U23 - und das durchaus mit Chancen.