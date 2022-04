Default Bild FOTO: Archiv Sport „Zickzackkurs“? 13.11.2008, 23:00 Uhr

Union Lohne kommt von seinem „Zickzackkurs“ nicht weg. In schöner Regelmäßigkeit wechseln sich gute und mäßige Leistungen ab, folgt einem Sieg gleich wieder eine Niederlage. Mehr als zwei Siege in Folge hat die Mannschaft von Trainer Uli Pruisken nicht hinbekommen. Wie es anders geht, hat der SV Bad Bentheim, am Sonntag Gastgeber der Unioner, vorgemacht.