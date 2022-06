Dabei wollte die zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasiegerin vor ausgesuchten Vertretern der Weltpresse nur die Hauptargumente der Münchner Präsentation in London vorstellen. Mit der deutschen Wirtschaftskraft will München 2018 vor den knapp 40 anwesenden IOC-Mitgliedern in London punkten. Der Sport-Sponsormarkt in Deutschland belaufe sich auf 2,6 Milliarden Euro pro Jahr, erklärte Witt. «Im internationalen Wintersport kommen etwa 50 Prozent der Sponsoren aus Deutschland. Das zeigt, wie groß die Unterstützung deutscher Firmen für den Wintersport ist», sagte die Sächsin.

Im Dreikampf um Olympia 2018 wird sich die Isar-Metropole zum drittletzten Mal vor der Vergabe der Spiele am 6. Juli vor Vertretern des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) präsentieren. Dabei werden beim Auftritt in Englands Hauptstadt auch Innenminister Hans-Peter Friedrich und Ian Robertson, BMW-Vorstand für Verkauf und Marketing, die bayerischen Olympia-Planer unterstützen.

«Hier in London konzentrieren wir uns auf die Business-Seite unserer Kandidatur», sagte Witt und dozierte stolz das Gelernte. Bis zum Jahr 2020 erreiche der deutsche Sport-Sponsormarkt ein Volumen von 22 Milliarden Euro. Die Zusatzeinnahmen durch Olympische Spiele in Deutschland werden auf maximal 3,4 Milliarden Euro geschätzt. Demgegenüber stehen erwartete Kosten für die Austragung des Winterspektakels in Höhe von 3,2 Milliarden Euro.

Das Zahlen-Feuerwerk soll als Antwort auf die Argumente des favorisierten Mitstreiters Pyeongchang (Südkorea) dienen, der mit seinem Konzept der «neuen Horizonte» auf den ungesättigten Wintersportmarkt in Asien setzt. Die dritte Kandidatenstadt, Annecy aus Frankreich, trat in London bisher noch nicht in Erscheinung. Das IOC entscheidet am 6. Juli im südafrikanischen Durban über den Ausrichter der Winterspiele 2018.

Fragen über die ungeklärten Herausforderungen der Münchner Bewerbung wie der Grundstücksstreit in Garmisch-Partenkirchen und der Bürgerentscheid am 8. Mai beantwortete Witt mit routinierter Zuversicht: «Natürlich fragen die IOC-Mitglieder, aber sie wissen auch, wie sie es einzuschätzen haben. Gegen Großereignisse oder Innovationen gibt es immer Gegner.»

Für den Bürgerentscheid in Garmisch-Partenkirchen zwischen Olympia-Befürwortern und Gegnern sei sie zuversichtlich. «Da geht es darum, eine Mehrheit zu bekommen», erklärte Witt. Wie deutlich die Mehrheit sein muss, um überzeugend zu sein, sagte sie nicht.