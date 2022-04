Klare Vorstellungen äußerte Marco Baldi als Manager von Alba Berlin, der von einem „Aufbruch in eine neue Ära“ sprach und zwei Ziele ausgab: die erneute Attacke auf den Meistertitel („Das wird wahnsinnig schwer“) sowie ein Bestehen in der EuroLeague („nach vier Jahren Pause in Bescheidenheit“, um sich ansonsten ganz der neuen Chance in der O 2-World zuzuwenden: „Das Potenzial der Arena wollen wir Stück für Stück ausschöpfen. Wenn das gelingt, gibt es für den deutschen Basketball einen großen Schub.“ Beweis der Neugier: Zur Premiere am Sonntag (17 Uhr) gegen die Dragons sind 12500 der 14800 Plätze verkauft.

Die Vorfreude auf die Premiere auf europäischem Parkett war Regina Kulms als Geschäftsführerin der EWE Baskets Oldenburg am Gesicht abzulesen. Mit Erfolgstrainer Predrag Krunic und der neuen Philosophie vom Team-Basketball mit acht verbliebenen Spielern habe Oldenburg die „ideale Besetzung gefunden“.

Noch viel zu tun mit dem Umfeld des neuen Telekom-Dome haben die Baskets Bonn, die laut Vorsitzendem Wolfgang Wiedlich als „Rekord-Vize“ nach dem Coup der letzten Saison nun auf Kontinuität und Stabilität im Team mit Trainer Michael Koch bauen. „Schwamm drüber“, könnte die Devise für TTB Trier lauten. „Wir starten bei null in unsere 19. Saison in der BBL und haben zwei Ziele: früh aus dem Keller raus und dann viele ärgern“, erklärte Manager Lothar Hermeling, der dabei ganz auf Trainer Yves Defraigne baut. „Wir werden zeigen, dass Trier weiter in die erste Liga gehört.“ Immerhin: Trotz enttäuschender Saison 2007/08 und Platz 17 kamen im Schnitt mehr als 3500 Zuschauer.

Auf die „große Leidenschaft“ hofft Dirk Schäfer für die Gießen 46ers, die vor allem auch im Management zugelegt haben. „Mit ganz viel Herz“, kündigt Robert Wintermantel nach seinem Umstieg vom Spieler zum Manager die Tigers Tübingen an, die mit Exspieler Claus Sieghörtner einen neuen sportlichen Leiter präsentieren.

In Grenzen hält sich die Wehmut bei EnBW Ludwigsburg vor der letzten Saison in der engen Rundsporthalle, die „ein Stück Sportgeschichte geschrieben hat“, wie Manager Rene Beck betonte. Ab 2009 spielen die Schwaben in der lang ersehnten Arena mit 5000 Zuschauerplätzen, ohne das aktuelle Ziel („die Play-offs erreichen“) aus den Augen zu verlieren. Als „Deutschlands größter Basketballverein“ grüßen die Köln 99ers, die noch eine freie Trikotbrust, aber mehr als 800 Aktive im Klub, reichlich Talente sowie die Zuversicht haben laut Marketing-Mann Jürgen Wollny, sich im Jahr eins nach der Insolvenz des Hauptsponors neu zu finden.