Als Nachzügler folgte dem Trio am Abend der Deggendorfer Daniel Brands, der sich überraschend mit 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:8), 6:1 gegen Weltmeister Nikolai Dawidenko aus Russland durchsetzte, von dem Fußball-Krimi in Johannesburg aber nichts mehr mitbekam.

«Ich will noch ein paar Runden gewinnen», sagte die Kielerin und erschrak nach ihrem 3:6, 6:3, 6:4 gegen Shahar Peer aus Israel über ihre forsche Ankündigung. Kohlschreiber wurde derweil zum Dauerläufer und darf sich nach dem 7:6 (8:6), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 9:7-Erfolg gegen den Russen Teimuraz Gabaschwili auf einen Auftritt auf einem der großen Plätze freuen. Denn nun kommt es zum vierten Vergleich mit Vorjahres-Finalist Andy Roddick aus den USA, gegen den er 2008 bei den Australian Open ebenfalls in Runde drei einmal gewonnen hat.

Florian Mayer war mutig nach dem 6:7 (2:7), 6:3, 6:4, 6:4 gegen den Amerikaner Mardy Fish, der die bis dato zwei Vergleiche jeweils gewonnen hatte. Es sei zwar ein hartes Stück Arbeit gewesen, aber «jetzt will ich auch in die zweite Woche kommen», sagte der Viertelfinalist von 2004, dem die Wiederholung seines erfolgreichen Debüts durchaus zuzutrauen ist. Der Mettlacher Benjamin Becker unterlag dagegen dem Tschechen Tomas Berdych mit 5:7, 3:6, 4:6.

«Das war ein ziemlich hartes Match», sagte der Bayreuther Mayer. Doch in Wimbledon, auf dem geliebten Rasen, fühlt sich der 26-Jährige einfach wohl. «Hier gehe ich ganz anders auf den Platz als bei jedem anderen Turnier.» Schon bei seinem Auftaktsieg gegen den an Nummer elf gesetzten Kroaten Marin Cilic war das so. Die Experten waren danach voll des Lobes und überzeugt, dass der schlaksige Franke endlich das Tal der Tränen verlassen hat.

Nach zahllosen Rückschlägen und dem Absturz auf Rang 344 der Weltrangliste vor gut zwei Jahren hat sich Mayer zurück in die Weltspitze gekämpft. Vor allem auf Challenger-Turnieren holte er sich die Punkte, die ihn inzwischen wieder auf Position 59 geführt haben. Dass es nicht besser lief, lag an den entzündeten Zähnen, die offenbar ursächlich für so manche Verletzung waren. «Die letzten Wochen waren ziemlich beschissen», meinte Mayer, der deshalb auch in Roland Garros absagen musste. Nächster Gegner ist nun der von Schüttler-Trainer Dirk Hordorff gemanagte Yen-Hsun Lu aus Taiwan, Nummer 82 der Welt. «Das hört sich leichter an, als es ist.»