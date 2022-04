Der Coach, der weiß, dass die Erwartungen im Emsland hoch sind, bekannte: „Die Pfiffe tun schon weh, vor allem wenn man bedenkt, wie intensiv wir gearbeitet haben.“ Ihm schwant, dass die Probleme im Team weniger in der Abwehr als in der Offensive liegen, wo es erneut Probleme im Abschluss gab. Nach dem Schlusspfiff diskutierte er lange mit Fans, die während des Spiels die Auswechslung von Cüneyt Özkan gefordert hatten. „Eine Alternative hatten sie auch nicht“, sagte Claaßen. Spielerisch gute Fußballer hat er im Team, doch das ist zurzeit zu wenig. Es fehlen Kämpfer, die über die Schmerzgrenze hinausgehen.

An dieser Stelle sieht auch Kapitän Johan Wigger (Foto) Handlungsbedarf: „Wir müssen langsam aufhören mit der Schönspielerei. Wir müssen auch einmal richtig reingehen.“ Das fange bei ihm selbst an. Auch er hörte die „Claaßen-Raus“-Rufe. „Es ist klar, dass die Fans pfeifen“, sagt Wigger. Die Entlassung des Trainers zu fordern, sei jedoch „zu schnell: Vor drei Wochen waren wir noch Tabellenführer.“ Die Misere liege nicht an Claaßen: „Wir sind alle schuldig – auch ich.“