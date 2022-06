"Die Chance ist groß", sagt zumindest Trainer Alo Weusthof, der ja lange durch Formschwankungen und Ausfälle zu permanenten Änderungen in der Anfangsformation gezwungen war, aber jetzt seit dem Altona-Heimspiel kaum Grund sieht, Wechsel vornehmen zu müssen.

"Es gibt auch nach den letzten beiden Siegen und den 10:3 Toren keinerlei Stammplatzgarantien", versicherte er seiner Truppe schon am Wochenanfang, ganz genau hinschauen zu wollen, ob Engagement und Aufmerksamkeit im Training nachlassen. Ins gleiche Horn stieß auch Kristian Zedi: "Wir dürfen uns nicht auf den Erfolgen ausruhen", betonte der Co-Trainer und Manager in der Stadionzeitung.

Bis gestern konnten sie keinerlei Nachlässigkeiten feststellen. "Alle waren aggressiv und giftig dabei", zeigte sich Weusthof zufrieden. Wobei "alle" nicht stimmt, denn Torwart Antczak konnte aufgrund einer Bauchmuskelverletzung aus dem Braunschweig-Spiel nicht trainieren, will aber heute Abend trotzdem wieder mit auflaufen.

Zudem hatten sich die Abwehrspieler Westerveld und Thale bei ihrem Einsatz in der Kreisligareserve Leistenverletzungen zugezogen und stehen heute voraussichtlich nicht zur Verfügung. Im Training fehlte am Wochenanfang auch Libero Jack aus beruflichen Gründen. Doch auch er ist rechtzeitig wieder da, so dass der Trainer den Grundsatz, "niemals das siegreiche Team zu verändern", befolgen kann.

Es stehen jedoch gute Alternativen bereit. Wigger hatte zuletzt deutlich gemacht, in die Elf zurückkehren zu wollen. Auch Gerritzen bekam nach der Einwechselung in Braunschweig gute Kritiken. Für den Angriff steht auch Farke noch in der Hinterhand. "Eine gute Bank entscheidet über ein gutes Team", sagt der Trainer.

Nur von selbst geht nichts gegen den regionalligaerfahrenen VfR Neumünster, der die gesperrten Bock und Ruzic zuletzt gegen Kiel II gut ersetzen konnte und dem SVM "auf Augenhöhe" begegnet - auch wenn Trainer Thomas Möller nur von "Punkten gegen den Abstieg" spricht.