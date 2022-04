Die Concordia aus Velpe bewies beim 4:4 in Brochterbeck, dass sie völlig zu Recht auf Tabellenplatz drei steht. In einem Spiel auf gutem Niveau führten die torgefählicheren Velper beim Tabellenzweiten bis kurz vor dem Abpfiff nach drei Toren von Heiko Herter und einem Treffer von Dennis Laskowski mit 4:3, ehe Brochterbeck doch noch der schmeichelhafte Ausgleich gelang.

Mit dem letzten Aufgebot musste Lotte III ins Topspiel gegen Tecklenburg gehen. Während Viktor Mut nur zu einem Kurzeinsatz kam und prompt den 1:1-Endstand markierte (85.), ehe er bei der Zweiten aushalf, mussten Muts Sturmpartner Guido Kayser und Mittelfeldstratege Jens Friedrich als Leihgaben an die Reserve ganz auf einen Einsatz verzichten. So fehlte es den dominanten Lotteranern gegen einen mäßigen TuS an Durchschlagskraft. „In Anbetracht der anderen Ergebnisse wurmt mich das 1:1 natürlich besonders“, ärgerte sich Westfalia Westerkappelns Trainer Wolfgang Stremlau über den doppelten Punktverlust seines Teams in Leeden. Das Ergebnis stellt den Spielverlauf völlig auf den Kopf, denn während die dominanten Westerkappelner nach dem 1:0 durch Stremlau (40.) eine Vielzahl von hochkarätigen Chancen besaßen, nutzte der BSV seine einzige Torgelegenheit zum Ausgleichstreffer (60.). In der Schlussphase drängten die Gäste zu kopflos auf den Siegtreffer.

Ohne Chance war Büren II beim 0:4 gegen Laggenbeck II. Der personell arg gebeutelte VfL ließ es an Engagement und Elan fehlen und verlor völlig verdient. In der Kreisliga B1 musste Westfalia II beim Tabellenzweiten aus Bevergern eine klare 1:5-Niederlage hinnehmen. Das Team von Spielertrainer Carsten Vogt versäumte es, in der Anfangsphase in Führung zu gehen und geriet Mitte der ersten Hälfte durch drei Gegentore innerhalb von zehn Minuten auf die Verliererstraße. Unter Wert geschlagen geben musste sich der SC Halen beim 0:4 in Uffeln. Eine Stunde lang war der Sportclub dem Tabellendritten ebenbürtig und hielt die Partie offen.