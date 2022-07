Auch Gold und Silber gingen in diese Region: Gold an den Quakenbücker SC, SV Hellern und SC Schölerberg, die jeweils zehn Fußbälle bekommen, sowie Silber an SV Harderberg, der sich auf einen Ausrüstungsgutschein in Höhe von 200 Euro freuen darf.

Ab sofort läuft die neue „Team 2011“-Kampagne. Infos und Anmeldeformulare auf der NFV-Homepage.