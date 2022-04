Fünf Spielbesuche standen für die Borussen-Fans in dieser Saison bislang an. Am kommenden Wochenende steht der Heimspielknaller gegen die Bayern bevor. Leider konnten die Wersener für dieses Schlagerspiel statt der üblichen 20 Karten nur zehn erhalten. Den handschriftlichen Hinweis der BvB-Verantwortlichen bei der Bearbeitung der Bestellung, „mehr war nicht drin“, nahmen die Fanclubmitglieder allerdings als weiteren Beweis dafür, dass sie in Dortmund nicht nur bekannt, sondern durchaus „angesagt“ seien. „Glaubt mal nicht, dass die bei allen Fanclubs extra was dazuschreiben“, so der Vorsitzende Ulrich Tolges. Dafür spreche auch der Besuch des Alt-Internationalen Lothar Emmerich in der Weihnachtsfeier im vergangenen Jahr.

Nur ungern habe „Emma“ sich seinerzeit anschließend noch auf den Weg zu einem anderen Fanclub gemacht. „Der wäre viel lieber noch geblieben, weil die Athmospäre bei uns mit Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen einfach stimmt, hat er mir gesagt“, so Tolges. Auch über Aktionen wie die Teilnahme am Spiel ohne Grenzen oder beim Osnabrücker Karneval berichte das Borussia-Magazin regelmäßig. Vor allem die farbenfrohen Auftritte in schwarz-gelben „Hula-Röcken“ beim Hasestadt-Karneval kämen in Dortmund gut an: „So was wie uns haben die auch noch nicht gesehen“, schmunzelte Tolges. Ohnehin gäbe es bundesweit nur zwei weitere Fanclubs, die sich karnevalistisch betätigten. So viel Engagement abseits des Klischees vom saufenden und aggressiven Fußball-Fan bleibe eben auch bei einem Millionen-Club nicht unbemerkt, verwies Tolges nochmals auf den guten Stand, den die Wersener in Dortmund haben.

Ein zufriedener Schriftführer meldete sich anschließend zu Wort. Über 12000 Zugriffe habe die Fanclubseite im Internet bereits zu verzeichnen, berichtete Frank Niederholtmeyer. Im laufenden Jahr sind in den Osterferien ein Trainingsbesuch mit Stadionführung vorgesehen (17. April), die Teilnahme am Spiel ohne Grenzen (2. September) sowie ein Grillfest (16. Juni). Geplant ist eine Ausflugsfahrt etwa zur Nordsee.Bei den Wahlen wurden Ulrich Tolges, „Vize“ Stefan Ahlgrimm, Frank Niederholtmeyer und Kassenwart Roland Glückhardt bestätigt. Den Posten des Fanbeauftragten übernimmt Harald Lauxtermann von Tina Niederholtmeyer.