Ist ein Fußballherz teilbar? Oder gibt es in Fankreisen eine Art Doppelherz? Anders gefragt: Kann man seine Leidenschaft auf zwei Vereine verteilen? Man kann. Nur allzu oft sollten die Klubs nicht aufeinandertreffen. Am Mittwoch tritt dieser Fall für einige Osnabrücker ein, die sowohl mit Pokalgegner Hamburger SV als auch mit dem VfL sympathisieren. Eine Einzelfallstudie an vier lebenden (und leidenden) Objekten.

Als das Pokal-Los erstmals seit 1988 den HSV und den VfL zu einem Pflichtspiel zusammenführte, fiel mir sofort Frank ein. Ich hatte ihn Anfang des Jahres kennengelernt im ICE nach Freiburg. Mit seinem Kumpel René war er auf dem Weg zum ersten VfL-Auswärtsspiel der Rückrunde, er trug sowohl einen lila-weißen Schal als auch einen mit der HSV-Raute. Auf dem Rückweg vom Freitagspiel in Freiburg wollte er Station machen in Karlsruhe, wo am Samstag der HSV spielte.

Der VfL ging mit 1:4 unter, und als der HSV in Karlsruhe eine 2:0-Führung einbüßte und 2:3 verlor, dachte ich mitleidsvoll an Frank: Wer doppelt liebt, muss eben auch manchmal doppelt leiden. Am Mittwoch ist es für Frank keine Frage, wem seine Sympathien gehören. „Ich glaube zwar nicht so recht dran, aber ich wünsche es dem VfL – für uns ist es einfach viel wichtiger, gerade in wirtschaftlicher Hinsicht“, sagt der 37-Jährige. In der Grundschule entdeckte er zeitgleich die Liebe zu beiden Klubs: „VfL, das war ja sowieso klar. Und in der Klasse waren damals fast alle Jungs für den HSV – da waren wir ja auch nicht richtig gut.“ Frank Klose hat seit 20 Jahren eine Dauerkarte beim VfL, sein gelegentlicher Reisegefährte Olaf Otte-Vinke ist fast genauso lange Mitglied – beim HSV. Allerdings ist auch er seit über zwei Jahrzehnten Inhaber einer VfL-Dauerkarte, besucht zudem regelmäßig Spiele des HSV. „Ganz einfach ist das in so einem Spiel nicht, aber ich werde am Mittwoch für den VfL sein – weil ich eben hier in Osnabrück lebe“, sagte der 35-Jährige, der dem VfL einen Sieg und dem HSV die deutsche Meisterschaft wünscht: „Dann wäre ich in jeder Hinsicht zufrieden.“ Mit dem extra für das Spiel produzierten Pokalschal wird Otte-Vinke im Stadion sein. Egal, wie’s ausgeht – als Verlierer wird er sich nicht fühlen. Otte-Vinke ist Mitglied des Osnabrücker HSV-Fanklubs „1887-Osna-HSV“, gegründet 2005 und seit dem 11. Februar 2006 mit offizieller Urkunde aufgenommen in den großen Kreis der offiziellen HSV-Fanklubs. Stefan Rosenzweig ist der Vorsitzende, der Verein hat 60 Mitglieder und eine Internet-Seite: www.osna-hsv.de. Die meisten Mitglieder werden im Gästeblock der Westtribüne stehen, alle freuen sich, dass sie endlich mal zu einem Heimspiel mit dem Fahrrad anreisen können.