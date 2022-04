Kurzfristig hatten sich die OSC-Damen wegen der winterlichen Vorhersagen für die Bahn entschieden. So kamen sie erst in letzter Minute in Halle an, begannen das Spiel ohne Aufwärmprogramm und wurden prompt kalt erwischt. Einer aggressive Spielweise der Gastgeber gegen Topwerferin Jessica Höötmann setzte dem OSC zudem zu, der einen 21:25-Rückstand zur Pause in einen deutlichen 61:46-Sieg wandelte. Keine 24 Stunden später in Lichterfelde fehlten Leonora Prakaj und Janina Wellers (beide in der OSC-Reserve zum Klassenerhalt gefordert) sowie Janine Schweiger und damit eine etatmäßige Aufbauspieler in die Partie gegen Lichterfelde. Die motivierten Berlinerinnen legten sich mächtig in Zeug und feierten einen verdienten 75:51-Sieg (46:29) gegen sieben übrig gebliebene Osnabrückerinnen.