Das Umdenken bei der traditionsreichen Viktoria spiegelt sich vor allem auf personeller Ebene wider. Statt kostenintensiver Neuverpflichtungen wie in den Vorjahren wird konsequent auf den eigenen Nachwuchs gesetzt. Nach den Abgängen der Routiniers Thomas Conrad, Dirk Back und Fernando Caeiro stellt die Mühlenberg-Elf mit einem Durchschnittsalter von 21,6 Jahren _ neben dem TuS Bersenbrück und Blau-Weiß Merzen _ den jüngsten Kader der Liga. ,,Die Mannschaft besitzt zwar nicht das Potenzial der letzten Saison, aber wir wollen aus der Not eine Tugend machen und fehlende Routine durch jugendliche Frische ausgleichen“, erläutert Mühlenberg.

Dass den ,,jungen Wilden“ einiges zuzutrauen ist, haben zuletzt Toptalente wie Flügelflitzer Daniel Bullerdiek (jetzt Spfr. Oesede) und Libero Daniel Feldkamp bewiesen, die bereits als A-Junioren Akzente beim Landesligisten setzten. Neben dem enorm selbstbewusst agierenden Feldkamp haben mit Offensivspieler Tobias Wörmann, Manndecker Patrick Flethe und Innenstürmer Daniel Fiebig drei weitere Nachwuchsleute aus der A-Jugend-Meisterelf ihre Premiere in der Landesliga bereits absolviert, mit dem Defensivmann Frederick Stienecker steht ein weiterer Youngster auf dem Sprung. Eine ,,feste Größe“ dürfte auch der dynamische Defensivallrounder Johannes Lohmöller (von SF Oesede) werden, während Heimkehrer Hendrik Fuest (TuS Glane) im rechten Mittelfeld um einen Stammplatz kämpfen muss.

Nicht ausgeschlossen ist, dass die ,,Fohlen-Elf“ vom Rehlberg im Laufe der Saison noch verstärkt wird. Neben einigen Kontakten zu Offensivspielern wird auch über eine Rückkehr des brasilianischen Torjägers Leonardo Braz-Gomes nachgedacht, der bei seinem Kurzgastspiel in der Vorsaison für Furore sorgte. Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt macht vor allem, dass die in der Rückrunde so überzeugend agierende Abwehr mit Torwart Timo Hoffmann, Libero Feldkamp sowie den Manndecker Gordon Theile und Rainer Lause beisammen geblieben ist. ,,Wir haben einen engen Kader und müssen darauf hoffen, von Verletzungen verschont zu bleiben“, macht Mühlenberg den Ernst der Lage klar.

Wesentlich optimistischer ist die Stimmung an der benachbarten Glückauf-Kampfbahn. ,,Wir sind gut gerüstet. Die Masse passt und auch in der Klasse haben wir nachgelegt“, meint Sportfreunde-Coach Persson, der besonders die ,,schnelle Integration der Neuzugänge“ lobt. Mit den beiden Ex-GMHüttern Fernando Caeiro und Daniel Bullerdiek, die wegen fehlender Freigabe aber ebenso noch ,,auf Eis liegen“ wie auf der anderen Seite der zum Rehlberg abgewanderte Ümit Kurkmazli, sowie Mittelfeldmann Dennis Kremer (VfL Osnabrück II) und dem dynamischen Defensivspieler Adrian Mezykowski (Eintr. Stadtlohn) sollte der Aufsteiger die Abgänge von Daniel Solbach, Jörg Sprehe, Dirk Gellrich und Johannes Lohmöller kompensieren können.

Da nach derzeitigem Stand auch der frühere VfL-Profi Jacek Janiak weiter das Sportfreunde-Trikot tragen wird, kann Persson vor allem in der Offensive aus dem Vollen schöpfen. In der Vorbereitung, in der u. a. der Oberligist Concordia Ihrhove mit 4:2 bezwungen wurde, machten Regisseur Fatmir Dusinovic und Sturmtank Ingo Menkhaus (,,Es wird auf Dauer nicht einfach, die beiden zu halten“) als Torgaranten auf sich aufmerksam. ,,Man muss das Resultat gegen Ihrhove relativieren, denn wir hatten danach gegen einige unterklassige Klubs unsere Probleme“, warnt der Versicherungs-Regionaldirektor vor einer Überschätzung seines Teams.

Dennoch besitzt der Spielerkader so viel Qualität, dass langfristig höhere Ziele angepeilt werden können, auch wenn der Trainer nach dem Sprung über zwei Klassen in nur zwei Jahren davon noch nichts wissen will: ,,Wir wollen uns erst einmal in der Landesliga etablieren. In der kommenden Saison ist ein gesicherter Mittelfeldplatz unser Ziel“, sagt Persson, wobei die Aussage doch ein wenig nach ,,Understatement“ klingt.