In der Offensive schon in der Vorsaison überdurchschnittlich besetzt, legten die Oldenburger nun auch in der Defensive nach: Mit dem ehemaligen Bayern-Amateur Ulf Kliche wurde ein Abwehrchef verpflichtet, der für ,,Lufthoheit“ garantiert. Der 33-jährige spielte zuletzt für den Oberligisten Concordia Ihrhove und davor für den VfB Oldenburg und SV Wilhelmshaven. Gegen Ihrhove bot der VfL Oldenburg auch die stärkste Partie in der Vorbereitung: Nach zwei Treffern des überragenden Dittmer stand am Ende ein 2:0-Sieg.

Während der TuS Esens verstärkt auf den Nachwuchs setzt und bescheiden einen Mittelfeldplatz anpeilt, können durchaus weitere Teams in die Rolle des Geheimfavoriten schlüpfen: So überzeugten die Sportfreunde Schwefingen in der Vorbereitung mit guten Resultaten und auch Klubs wie FC Nordenham (mit dem Torgaranten Denis Tanriverdi) oder TuS Heidkrug als Vorjahresvierter dürften für eine Überraschung im Titelkampf gut sein.