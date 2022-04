Die Zuversicht in Rulle und Kettenkamp hat jeweils zumindest einen Namen: Die Eintracht freut sich auf die Heimkehr von Stefanie Bei der Kellen, die als Junioren-Nationalspielerin zuletzt mit FFC Heike Rheine in der Bundesliga kickte und nun zusammen mit Michaela Wellmann an Angriffsduo bildet, das Rulle viel Freude und Erfolg sowie den Gegnerinnen einigermaßen Kopfzerbrechen garantiert. Andreas Schmidt übernahm als früherer Mädchentrainer im Gespann mit Andreas Röger das Damenteam, das keine Spielerin abgab, sich über ,,Steffi“ hinaus weiter ergänzte und nun gleichermaßen auf Torhüterin Manuela Flegel, ein starkes Mittelfeld sowie den ,,Paradesturm“ baut.

Allein der Ausfall von Jennifer Drechsler (Kreuzbandriss) und Sarah Zanther (Außenbandriss und Knochenabsplitterung) dämpft die Stimmung in Rulle, was in Bad Laer nicht anders ist: Führungsspielerin Kerstin Schröder ist vorläufig noch verletzt und wird somit ebenso vermisst wie Türkiye Yildiz (zum Regionalligisten Victoria Gersten), die 25 Tore erzielte und 20 vorbereitete, wie Trainer Raimund Wientke betont. Und da mit Monika Rolf eine ,,Institution“ auch in menschlicher Hinsicht aus Altersgründen ausgeschieden ist, gibt sich der Coach trotz anderslautender Einschätzungen für den Dritten der Vorsaison zumindest abwartend.

,,Wir hoffen, dass die jungen Spielerinnen, die im Vorjahr viel gelernt haben, einen Schritt weiter in der Entwicklung gehen“, meint Wientke, der wie im Vorjahr auf die mannschaftliche Geschlossenheit (,,Die war entscheidend“) setzt und dann von einer ,,guten Rolle“ spricht, ,,wenn Kerstin bald wieder fit ist“.

Hoffnungsträgerin Nummer eins in Kettenkamp ist Heimkehrerin Jugendnationalspielein Julia Sadzio (zuletzt Gersten), die für noch mehr Offensivschwung und damit für Optimismus im Nordkreis sorgt. ,,,Unter die ersten Drei wollen wir diesmal schon kommen“, stellt Trainer Hermann Wotte klar, der nach einer starken Rückrunde in der Vorsaison und einer gute Vorbereitung auf die nee Saison bei erhöhtem Potenzial an Spielerinnen keine Schwachstelle ausgemacht hat. Gute Töne, um im dritten Jahr nach dem Abstieg aus der Regionalliga wieder zu einer Größe in der Niedersachsenliga zu werden.