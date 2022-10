Noch vor drei Jahren spielten die Glaner in der Landesliga drei Ebenen höher als die Borgloher, die zwischenzeitlich ihr Dasein in der Kreisliga Süd fristeten. Doch mit Trainer Dieter Menkhaus kehrte 2001 der Erfolg zurück. Auf die Meisterschaft in der Kreisliga folgte schon ein Jahr später der Durchmarsch in der Bezirksklasse. Lediglich fünf Niederlagen in 58 Meisterschaftsspielen kennzeichnen diesen Weg. Verständlich, dass die Borgloher auch nach dem erneuten Klassensprung überwiegend auf das bewährte Personal bauen.

Immerhin angelte sich Menkhaus nach Torwart Marko Niemeyer und Torjäger Markus Heckel mit Stefan Sturm (SC Füchtorf) erneut einen Ex-Akteur des Niedersachsenligisten SV Bad Rothenfelde. Trotz seines fortgeschrittenen Alters von 36 Jahren dürfte der ehemalige Rothenfelder Mittelfeldmotor zu einem Fixpunkt in der gereiften Mannschaft werden. Dazu wurde mit Carsten Kuhn (Vikt. GMHütte) ein landesligaerfahrener Torwart verpflichtet, der durchaus eine Alternative zu Niemeyer darstellt. Nach durchwachsenen Ergebnissen in der Vorbereitung und einigen Verletzungssorgen zum Saisonstart hält sich der Optimismus bei Menkhaus in Grenzen: ,,Nur wenn wir von weiteren Verletzungen verschont bleiben, können wir eine gute Rolle spielen“, lautet seine verhaltene Prognose.

Auch in Glane ist Zurückhaltung angesagt. Nach einer verkorksten Saison und der späten Sicherung des Klassenerhalts wird diesmal bescheiden eine ,,aufsteigende Tendenz“ angepeilt. ,,Wir haben sehr viele Verletzte und konnten in der Vorbereitung nur selten die erste Elf aufbieten“, berichtet Betreuer Stefan Frankenberg, der den derzeit verreisten Coach Frank Schwöppe vertritt.

Hoffnung auf mehr Stabilität schürt vor allem die Verpflichtung von zwei Routiniers: Torhüter Stefan Quatmann (VfL Osnabrück) und Libero Thomas Conrad (Viktoria GMHütte) bringen reichlich Erfahrung aus höheren Ligen mit und bereichern das Team als echte ,,Typen“ auch in menschlicher Hinsicht. ,,Vom Charakter der Mannschaft haben wir uns sicher verbessert“, meint Frankenberg, der zudem große Erwartungen in die aufgerückten Eigengewächse Tim Kowaliszyn und Markus Weiner setzt. Die sattelfeste Abwehr gilt als Faustpfand dafür, dass der Blick nicht nach unten gerichtet werden muss. Bleibt zu hoffen, dass die Glaner auch psychisch gereift auftreten und diesmal von Einbrüchen wie in den beiden vergangenen Jahren verschont bleiben.