Vor dem Anpfiff: B-Junioren Niedersachsenliga 13.08.2003, 22:00 Uhr

Neue Saison, zweiter Versuch: Nachdem die B-Junioren von Viktoria Georgsmarienhütte in der abgelaufenen Spielzeit das ,,Abenteuer Niedersachsenliga“ mit dem unglücklichen Abstieg beendeten, will sich nun Tura Melle auf Landesebene beweisen. Als souveräner Meister der Landesliga gehen die A-Junioren die neue Herausforderung mit viel Selbstbewusstsein an.