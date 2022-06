Etwa 2000 Zuschauer zahlten Eintritt an den Tageskassen - eine Zahl, die Geschäftsführer Ralf Heskamp überraschte: „Ich hatte befürchtet, dass nicht mal 1000 zusätzlich zu den Dauerkarteninhabern kommen. Für uns ist das ein gutes Zeichen und macht allen klar, dass es auch in den nächsten Wochen um viel geht.“ Zwei Freitagspiele (gegen Union und Aufstiegsfavorit Nürnberg) stehen auf dem Plan, dazu kommt das Derby gegen Arminia Bielefeld.

Spiele, die Guido Spork höchstens von der Tribüne erleben wird. Trainer Thorsten Haas plant nicht mehr mit dem umstrittenen Mittelfeldmann, der für die VfL-Führung kein Kandidat für den Neuanfang in der Regionalliga ist. Möglicherweise geht es in dem für diese Woche vorgesehenen Gespräch mit Spork um eine vorzeitige Vertragslösung.Andere Vorzeichen hat das Treffen von Manager Lothar Gans mit Torwart Timo Ochs und dessen Berater. Der VfL will dem zu Saisonbeginn von Hannover 96 gekommenen Schlussmann eine Perspektive für die Regionallig aufzeigen - was bei dem umworbenen Christian Lenze so gut wie aussichtslos ist, könnte bei Ochs klappen. Der hochveranlagte Schlussmann könnte möglicherweise ein weiteres Lehrjahr an der Bremer Brücke dem Risiko vorziehen, bei ein einem Zweitligaklub wieder in die Reservistenrolle zu rutschen.

So sehr es sich die VfL-Fans wünschen: Auch Marcel Schied wird im Fall eines Abstiegs den VfL verlassen. „Ich gehöre Hansa, der Verein hat die Option gezogen“, sagt der Torjäger, „vielleicht bekomme ich eine Bundesligachance, vielleicht werde ich ausgeliehen an einen Zweitligisten - das ist auch für mich eine schwere Situation.“ Am liebsten, daraus macht der U20-Nationalspieler kein Hehl, wäre er in der 2. Bundesliga beim VfL geblieben: „Die Atmosphäre an der Bremer Brücke gefällt mir, ich fühle mich hier wohl.“ Unfassbar findet Schied, dass diese Mannschaft nicht in der Lage war, die Klasse zu halten: „Ganz ehrlich - ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Tatsache ist, dass wir auswärts einfach zu wenig geholt haben. Nur ein Sieg, das ist einfach zu wenig, damit steigst du eben ab.“

Trainer Haas, dem sein ehemaliger Chef Jürgen Gelsdorf am Freitag per SMS einen guten Einstand gewünscht hatte, wird nach dem Spiel bei Eintracht Trier mit dem VfL über seine Zukunft sprechen. Bis dahin will Trainer Claus-Dieter Wollitz in Uerdingen seine Entscheidung verkünden - sie ist nach unseren Informationen für den VfL gefallen.

Am Mittwoch (16 Uhr) bestreitet der VfL in Norderstedt ein von Extrainer Frank Pagelsdorf vereinbartes Freundschaftsspiel gegen den Bundesligisten Hamburger SV.