Wo der VfL nach knapp fünfwöchiger Vorbereitungszeit steht, weiß niemand so recht. ,,Wir haben in den Tests noch nicht gegen eine Mannschaft gespielt, die so auftritt, wie ich es in der Regionalliga erwarte: Da werden sich die meisten hinten reinstellen und auf Konter lauern. So gesehen ist man ein bißchen im luftleeren Raum", meinte der neu gewählte Kapitän Alexander Ukrow.