Vor 150 Zuschauern am Klushügel übernahmen die tatendurstigen Lila-Weißen von Beginn an die Initiative und wären fast mit der frühen Führung durch Edgar Bernhardt belohnt worden, doch der agile Mittelfeldspieler verstolperte nach einer Flanke von Marc Heider eine Riesenchance (2.). Doch schon kurz danach machte es Christian Schiffbänker besser (7.), und fast hätte Routinier Matthias Rose in der 20. Minute mit einem Kopfball auf 2:0 erhöht.

Der künftige Regionalligist aus Wilhelmshaven benötigte eine knappe halbe Stunde, um sich von dem Osnabrücker Druck zu befreien. Nachdem Kellan Wilson eine gute SVW-Torchance (25.) vereiteln konnte, war der VfL-Keeper in der 35. Minute gegen den Schuss des Oberliga-Torjäger Zimin (30 Saisontreffer) machtlos. Kurz zuvor hatte der Gäste-Akteur Bury nach einer rüden Attacke den Platz mit einer '"'dunkelroten Karte'"' (VfL-Trainer Flottmann) verlassen.

Doch die VfL-Youngster ließen sich von dem Ausgleich in ihrem Offensivdrang nicht stören: Angetrieben von den ungemein lauffreudigen Jonnie Klausch und Marc Heider, berannten die kombinationssicheren Gastgeber das SVW-Gehäuse und wurden durch die weiteren Treffer von Klausch (45.), Simon Tüting (54.) und Schiffbänker (62.) zur 4:1-Führung belohnt. Erst als Ex-Profi Leonardo Manzi der zweite Wilhelmshavener Treffer (70.) gelang, witterte der Spitzenreiter noch einmal Morgenluft. Mit hohen Bällen versuchten die Gäste das Blatt noch zu wenden, doch mehr als das 4:3 durch einen fragwürdigen Foulelfmeter (80.) sprang nicht mehr heraus.

Der Schlusspfiff war für die VfLer das Startsignal zu einer feucht-fröhlichen Abschlussfeier, die für einige mit der Übernachtung in den Schwedenhäusern an der Illoshöhe endete. Noch leicht angeschlagen, aber gut gelaunt starteten die Lila-Weißen dann gestern Morgen ihre verdiente Mannschaftsfahrt nach '"'Malle'"'.

VfL II: Wilson - Möllers (75. Mäscher), Ziegler, Egbers, Thomas - Villar (46. Tüting), Rose, Bernhardt (88. Cirkovic), Schiffbänker - Klausch, Heider.