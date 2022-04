'"'Es ist ist okay, wenn man sieht, welchen Aufwand Cloppenburg leisten muss, um uns zu schlagen'"', meinte ein nur vom Ergebnis enttäuschter Trainer Heiko Flottmann. Wie der Coach ließen sich die lila-weißen Kicker kaum aus der Ruhe bringen, was nötig war, denn die Cloppenburger glänzten in den ersten 20 Minuten spielerisch und läuferisch und mussten 3:0 statt 1:0 durch den erfahrenen Agac (17.) führen, ehe die Osnabrücker erstmals angriffen.