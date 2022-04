'"'Wir haben noch etwas gutzumachen'"', erinnert sich FSG-Trainer Dieter Wessels ungern an die 1:4-Hinspielniederlage, als seine Truppe gegen einen keineswegs übermächtigen Gegner leichtfertig die Punkte verschenkte. In der zentralen Mittelfeldachse Cathrin Herfurth/Lena Hagemeier sowie der wieselflinken Stürmerin Birte Peukert hatte Schamerloh das spielentscheidende Plus.

Hier will Wessels den Hebel ansetzen und verteilt Sonderaufgaben an die Niederländerin Leona Brüning (gegen Herfurth) und Stefanie Ewers (gegen Peukert). '"'In diesen Duellen müssen wir punkten'"', weiß der Coach um die Eckpfeiler der Nienburgerinnen, die in der Defensive anfällig sind. Konzentriert und zweikampfstark soll seine Mannschaft agieren, damit am Ende der ersehnte Befreiungsschlag gelingt.